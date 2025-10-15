Internationaux OM : Balerdi participe à la fête !

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’Argentine a poursuivi sa préparation de la plus belle des manières. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Albiceleste a surclassé Porto Rico (6-0) à Miami lors d’un match amical totalement maîtrisé. Lionel Messi, capitaine emblématique, a une nouvelle fois brillé avec deux passes décisives, confirmant son influence intacte.

Balerdi solide en défense, Rulli spectateur attentif

Côté Olympique de Marseille, deux joueurs figuraient dans la sélection de Lionel Scaloni : Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. Le capitaine de l’OM était titulaire en défense centrale et a livré une prestation sérieuse pour sa 11e cape internationale. Peu inquiété tout au long de la rencontre, il a parfaitement contenu les rares offensives portoricaines. « Balerdi a passé une soirée tranquille », ont résumé plusieurs médias argentins au coup de sifflet final. De son côté, Rulli est resté sur le banc, laissant le soin à son homologue Emiliano Martínez d’assurer l’intérim dans les buts.

Messi guide l’Albiceleste, Balerdi gagne en expérience

Le festival offensif argentin a débuté dès la 14e minute avec Alexis Mac Allister, buteur à deux reprises (14e et 36e). Lionel Messi s’est illustré en servant Gonzalo Montiel pour le 2-0 (23e), puis Lautaro Martinez en fin de match (84e). Entretemps, Steven Echevarria, malheureux défenseur de Porto Rico, a marqué contre son camp (64e), avant que Martinez ne signe un doublé (79e, 84e).

Cette large victoire confirme la dynamique de l’Argentine, sereine et confiante à quelques mois du Mondial. Pour Leonardo Balerdi, cette titularisation représente un nouveau signe de confiance de Scaloni. À seulement 25 ans, le Marseillais s’impose progressivement comme une valeur sûre de la défense argentine, profitant notamment de l’absence sur blessure de Facundo Medina (cheville).

Initialement prévue à Chicago, la rencontre avait été déplacée à Miami en raison de tensions politiques dans la ville de l’Illinois. Un contexte particulier, mais qui n’a pas perturbé l’Albiceleste, toujours aussi redoutable.