Internationaux OM : le programme complet pendant la trêve internationale de septembre 2025

La trêve internationale de septembre 2025 mobilise de nombreux joueurs de l’Olympique de Marseille. Plusieurs d’entre eux défendront les couleurs de leur pays lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, tandis que d’autres disputeront des rencontres amicales ou qualificatives pour l’Euro Espoirs. Voici le calendrier complet, classé par ordre chronologique.
Le calendrier des Olympiens en sélection
Mercredi 3 septembre
- Seychelles – Gabon (0-4), éliminatoires Coupe du Monde. La sélection gabonaise s’est imposée, mais Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas pris part au match (genou).
Jeudi 4 septembre
- Argentine – Venezuela, éliminatoires Coupe du Monde à Buenos Aires, avec Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli.
- Algérie – Botswana, éliminatoires Coupe du Monde à Tizi-Ouzou, où Amine Gouiri est attendu.
- Biélorussie – Belgique U21, qualification Euro 2027 (17h), avec Arthur Vermeeren.
- France U20 – Espagne, amical à Clairefontaine, avec Darryl Bakola, Keyliane Abdallah et Robinio Vaz.
Vendredi 5 septembre
- Ukraine – France (20h45, Wroclaw), éliminatoires Coupe du Monde, avec Benjamin Pavard.
- Danemark – Écosse (20h45, Copenhague), éliminatoires Coupe du Monde, avec Pierre-Emile Højbjerg et Matt O’Riley.
- Panama – Suriname (Paramaribo), éliminatoires Coupe du Monde, avec Amir Murillo.
- Maroc – Niger (21h, Rabat), éliminatoires Coupe du Monde, avec NaYef Aguerd.
Samedi 6 septembre
- USA – Corée du Sud (17h, New Jersey), match amical avec Timothy Weah.
Dimanche 7 septembre
- France U20 – Espagne, second match amical à Clairefontaine.
Lundi 8 septembre
- Grèce – Danemark (20h45, Athènes), éliminatoires Coupe du Monde, avec Højbjerg et O’Riley.
- Guinée – Algérie (21h, Conakry), éliminatoires Coupe du Monde, avec Amine Gouiri.
- Zambie – Maroc (15h, Ndola), éliminatoires Coupe du Monde, avec Aguerd.
Mardi 9 septembre
- France – Islande (20h45, Parc des Princes), éliminatoires Coupe du Monde, avec Pavard.
- Gabon – Côte d’Ivoire (Franceville), éliminatoires Coupe du Monde, avec Aubameyang.
- USA – Japon (19h35, Ohio), amical avec Weah.
- Équateur – Argentine (Guayaquil), éliminatoires Coupe du Monde, avec Balerdi et Rulli.
- Panama – Guatemala (Panama City), éliminatoires Coupe du Monde, avec Murillo.