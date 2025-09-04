Internationaux OM : le programme complet pendant la trêve internationale de septembre 2025

La trêve internationale de septembre 2025 mobilise de nombreux joueurs de l’Olympique de Marseille. Plusieurs d’entre eux défendront les couleurs de leur pays lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, tandis que d’autres disputeront des rencontres amicales ou qualificatives pour l’Euro Espoirs. Voici le calendrier complet, classé par ordre chronologique.

Le calendrier des Olympiens en sélection

Mercredi 3 septembre

Seychelles – Gabon (0-4), éliminatoires Coupe du Monde. La sélection gabonaise s’est imposée, mais Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas pris part au match (genou).

Jeudi 4 septembre

Argentine – Venezuela , éliminatoires Coupe du Monde à Buenos Aires, avec Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli .

, éliminatoires Coupe du Monde à Buenos Aires, avec et . Algérie – Botswana , éliminatoires Coupe du Monde à Tizi-Ouzou, où Amine Gouiri est attendu.

, éliminatoires Coupe du Monde à Tizi-Ouzou, où est attendu. Biélorussie – Belgique U21 , qualification Euro 2027 (17h), avec Arthur Vermeeren .

, qualification Euro 2027 (17h), avec . France U20 – Espagne, amical à Clairefontaine, avec Darryl Bakola, Keyliane Abdallah et Robinio Vaz.

Vendredi 5 septembre

Ukraine – France (20h45, Wroclaw), éliminatoires Coupe du Monde, avec Benjamin Pavard .

(20h45, Wroclaw), éliminatoires Coupe du Monde, avec . Danemark – Écosse (20h45, Copenhague), éliminatoires Coupe du Monde, avec Pierre-Emile Højbjerg et Matt O’Riley .

(20h45, Copenhague), éliminatoires Coupe du Monde, avec et . Panama – Suriname (Paramaribo), éliminatoires Coupe du Monde, avec Amir Murillo .

(Paramaribo), éliminatoires Coupe du Monde, avec . Maroc – Niger (21h, Rabat), éliminatoires Coupe du Monde, avec NaYef Aguerd.

Samedi 6 septembre

USA – Corée du Sud (17h, New Jersey), match amical avec Timothy Weah.

Dimanche 7 septembre

France U20 – Espagne, second match amical à Clairefontaine.

Lundi 8 septembre

Grèce – Danemark (20h45, Athènes), éliminatoires Coupe du Monde, avec Højbjerg et O’Riley .

(20h45, Athènes), éliminatoires Coupe du Monde, avec et . Guinée – Algérie (21h, Conakry), éliminatoires Coupe du Monde, avec Amine Gouiri .

(21h, Conakry), éliminatoires Coupe du Monde, avec . Zambie – Maroc (15h, Ndola), éliminatoires Coupe du Monde, avec Aguerd.

Mardi 9 septembre