Internationaux OM : Ndiaye, Gueye, Sarr… Le Sénégal plongé dans un scandale avant la CAN !

La CAN va emporter quelques joueurs de l’OM, surtout avec le Sénégal où 3 éléments devraient être appelés. Pourtant, le pays est plongé dans un scandale d’après la presse sénégalaise.

Plusieurs joueurs de l’OM vont disputer la CAN ! Le Sénégal appellera normalement trois joueurs marseillais : Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr et Pape Gueye. Seulement, la Fédération sénégalaise est plongée dans un scandale qui a déjà connu un précédent : Aliou Cissé et son staff n’ont pas reçu leur salaire depuis près de 6 mois.

Cissé n’a pas voulu faire fuiter cette information

En 2015, le sélectionneur sénégalais avait déjà connu une situation similaire. Seulement, pour ne pas entacher la préparation à cette compétition où le Sénégal est considéré comme l’un des favoris, Cissé a tenté de ne pas trop faire ébruiter cette affaire. Pour le moment, la Fédération n’a pas communiqué à ce sujet.

De grosses attentes étaient placées en Iliman Ndiaye. Arrivé en super star et avec un accueil digne des plus grands, l’attaquant sénégalais peine à montrer son vrai niveau. Sur le terrain, on ressent un joueur crispé et parfois malchanceux comme face à Clermont ce dimanche.

L’explication sur le début de saison compliqué d’Iliman Ndiaye

Régis Bogaert, entraîneur adjoint de la sélection sénégalaise a été questionné par La Provence. Ce dernier explique que le problème est surtout mental. « Iliman (Ndiaye) n’arrive pas à se libérer encore. C’est un très jeune joueur (23 ans) qui construit encore sa maturité. En l’espace de six mois, tout lui tombe sur la tête. C’est avant tout un joueur d’axe. On l’utilise essentiellement comme tel. Il est capable d’apporter une grande valeur ajoutée à la construction du jeu. C’est un accélérateur de jeu, même si vous l’avez peu vu. »