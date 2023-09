Internationaux OM: On connait le nombre de joueurs qualifiés pour la CAN !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille compte neuf joueurs dans son effectif qui pourraient disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en janvier prochain.

Neuf joueurs de l’OM se sont qualifiés pour la prochaine édition de la CAN en janvier. Ce chiffre aurait pu être encore plus important, mais le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et la République Centrafricaine de Geoffrey Kondogbia ont échoué lors du dernier match qualificatif.

🚨Le Gabon 🇬🇦 s’incline 1-2 face à la Mauritanie 🇲🇷 Le Gabon d’Aubameyang ne participera pas à la can 2024 ❌#TeamOM pic.twitter.com/rpPtlcmeyw — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 9, 2023

🚨Le Ghana 🇬🇭 s’impose face au Centre Afrique 🇨🇫 2-1 pour le match des éliminatoires de la CAN. Geoffrey Kondogbia ne participera pas à la CAN 2024 avec le Centre Afrique. ❌ #TeamOM pic.twitter.com/qLiu57vGXC — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 7, 2023

A LIRE AUSSI: OM : Aubameyang, symbôle de déception pour les supporters gabonais

Jusqu’à 9 joueurs de l’OM peuvent disputer la CAN

Neufs joueurs olympiens pourraient partir du club pendant près d’un mois en janvier. Certains sont quasiment assurés d’être sélectionnés comme Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye (Sénégal), Azzedine Ounahi, Amine Harit (Maroc), Chancel Mbemba (République Démocratique du Congo). D’autres peuvent également être appelés comme Pape Gueye (Sénégal), qui sera de retour à la compétition en novembre, ou les Camerounais François Mughe et Simon Ngapandouetnbu. Enfin, Bamo Meïté n’est pas dans les plans de la Côte d’Ivoire, mais ses performances à Marseille dans les trois prochains mois peuvent lui ouvrir des portes.

A LIRE AUSSI: OM : Un autre positionnement pour Illiman Ndiaye… une idée pour Marcelino ?

« Avec la Ligue 1, on doit ouvrir la réflexion de suspendre la compétition pendant la CAN »

#Longoria : « On doit faire avec la CAN. Dans le recrutement, on le prend en compte mais ça ne doit pas nous freiner. On ne peut pas baser la stratégie de recrutement sur 1 mois. Avec la Ligue 1, on doit ouvrir la réflexion de suspendre la compétition pendant la CAN » #OM #confom pic.twitter.com/GSYCcjjnsj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 3, 2023

Pablo Longoria estime que son équipe « doit faire avec et que la Ligue 1 doit avoir la réflexion de suspendre la compétition pendant la CAN. C’est quelque chose qu’on prend en considération quand on fait le recrutement, mais on ne peut pas faire l’équipe en fonction de la CAN. Ce ne serait pas respectueux, a-t-il souligné. On ne fait pas une équipe pour 6 mois mais pour l’avenir. Baser toute une stratégie sur une compétition d’un mois, c’est risqué. C’est vrai qu’on doit s’adapter et le prendre en considération. », a ajouté le président marseillais.