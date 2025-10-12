Internationaux OM : Pas de second match pour Højbjerg !

L’Olympique de Marseille va devoir patienter avant de retrouver son milieu international. Auteur d’une prestation solide lors de la victoire du Danemark face à la Biélorussie (3-0) dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, Pierre-Emile Højbjerg ne disputera pas la prochaine rencontre de sa sélection. Le joueur de l’OM a en effet écopé d’un deuxième carton jaune en deux matchs de qualification, synonyme de suspension automatique.

Une bonne prestation avant la suspension

Titulaire au milieu de terrain, Højbjerg a rendu une copie sérieuse, contribuant à la domination danoise dans l’entrejeu. Sa rigueur et sa qualité de relance ont permis à l’équipe de Kasper Hjulmand de contrôler le tempo de la rencontre, remportée grâce à un doublé de Rasmus Højlund (19e, 45e) et un but de Skov Olsen. Malgré sa performance, le Marseillais a été averti pour une faute tactique à la 65e minute, un carton lourd de conséquences puisqu’il s’ajoute à celui reçu le mois dernier lors du déplacement en Écosse.

Cette accumulation de cartons privera donc le milieu de terrain de la prochaine rencontre des Danois face à la Grèce, prévue dimanche. Une absence regrettable pour Hjulmand, qui devra se passer de l’un de ses cadres.

Retour à Marseille dès lundi

Selon la presse danoise, Højbjerg restera tout de même avec le groupe jusqu’à la fin du rassemblement avant de rentrer à Marseille dès lundi. L’ancien joueur de Tottenham retrouvera ainsi ses coéquipiers de l’OM en pleine préparation du prochain match de Ligue 1, sous les ordres de Roberto De Zerbi.

De son côté, Matt O’Riley, resté sur le banc contre la Biélorussie, pourrait bénéficier de cette suspension pour obtenir du temps de jeu face aux Écossais.

Cette coupure internationale se terminera donc plus tôt que prévu pour Pierre-Emile Højbjerg, mais le club phocéen pourra se réjouir de le récupérer en pleine forme et sans blessure à son retour au Commanderie.