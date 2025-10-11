OM : Fabrizio Romano confirme la bonne nouvelle pour Pavard, pas forcément pour De Zerbi…

Coup dur pour l’équipe de France à deux jours du match face à l’Islande (lundi, 20h45). Après le forfait de Kylian Mbappé, c’est au tour d’Ibrahima Konaté de quitter le groupe tricolore. Le défenseur de Liverpool, touché à une cuisse, avait déjà manqué plusieurs séances d’entraînement à Clairefontaine et va regagner l’Angleterre pour poursuivre ses soins. Une absence qui ouvre la porte à un retour remarqué : Benjamin Pavard fait son come-back en équipe de France, appelé en renfort par Didier Deschamps.

Pavard rappelé, la récompense d’une régularité exemplaire

Le sélectionneur des Bleus a choisi de faire confiance à Benjamin Pavard pour pallier la blessure du défenseur de Liverpool. Déjà convoqué lors du précédent rassemblement en remplacement de William Saliba, le joueur de l’Olympique de Marseille continue de s’imposer comme une valeur sûre du football français. Son retour dans la liste n’a rien d’un hasard : il symbolise la constance et la solidité qu’il affiche depuis le début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Titulaire indiscutable dans la défense marseillaise, Pavard a retrouvé un niveau international. Ses performances régulières et son impact défensif ont été salués par les observateurs comme par son entraîneur. Pour lui, cette convocation s’inscrit dans la continuité logique de ses progrès : un signal fort envoyé par Deschamps à un joueur qui n’a jamais cessé de croire en son retour chez les Bleus. Une belle vitrine également pour l’OM, dont plusieurs éléments se rapprochent du très haut niveau.

🚨🇫🇷 Ibrahima Konaté has left the French national team squad and returns to Liverpool. Benjamin Pavard has been called up to replace #LFC defender. pic.twitter.com/KLXRdkiETr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2025

Konaté, nouveau coup d’arrêt avant Liverpool

Sorti à la 56e minute lors de la défaite face à Chelsea (2-1) le 4 octobre, Konaté souffre d’une gêne au quadriceps. Son entraîneur, Arne Slot, avait déjà exprimé sa prudence : il ne voulait prendre aucun risque. Ce nouveau contretemps est un coup dur pour le défenseur, souvent freiné par les blessures ces derniers mois.

Malgré cette série de forfaits, les Bleus comptent bien poursuivre leur dynamique après leur victoire convaincante face à l’Azerbaïdjan (3-0). Et avec un Pavard en pleine confiance, l’équipe de France pourra compter sur un défenseur d’expérience, solide et prêt à répondre présent à chaque appel du maillot bleu.