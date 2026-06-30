Internationaux OM : sacré coup dur pour Timber !

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Une soirée noire pour Quinten Timber…

Parmi les grands perdants de cette soirée, Quinten Timber. Le milieu de l’OM a manqué son penalty, contribuant à l’élimination des siens dans ce qui restera comme une nuit difficile à digérer. L’exercice du tir au but est un monde à part : des semaines de préparation, de pression et d’espoir résumées en quelques secondes, seul face au gardien. Pour un joueur offensif comme Timber, dont la valeur se mesure dans le jeu, rater un tel moment peut laisser des traces psychologiques durables.

Lui qui espérait voir sa cote exploser grâce à un beau parcours en Coupe du Monde rentre finalement plus tôt que prévu à Marseille. Le club olympien, qui l’évalue à 25 millions d’euros, misait peut-être sur ce Mondial pour attirer davantage de prétendants et potentiellement déclencher une vente intéressante cet été. C’est désormais une équation plus complexe pour la direction de l’OM, toujours soucieuse d’équilibrer ses comptes. Il faudra en tout cas que Timber tourne rapidement la page : la reprise est fixée au 6 juillet, et Bruno Genesio devrait être officiellement aux commandes dès ce moment-là. Le nouveau coach marseillais aura sans doute un rôle clé à jouer pour remotiver un joueur qui aura besoin de retrouver confiance et sérénité.