Internationaux OM : sacré coup dur pour Timber !

La malédiction continue. Déjà éliminés aux tirs au but par l’Argentine en 2014 et en 2022, les Pays-Bas de Ronald Koeman ont une nouvelle fois chuté lors d’une séance de penalties, face au Maroc en 16es de finale. Malgré plusieurs arrêts décisifs de Verbruggen, les Oranje n’ont pas su convertir les tirs au but décisifs, et c’est finalement Saibari, ancien joueur du PSV, qui a scellé le sort des Néerlandais en prenant le gardien à contre-pied. Les Lions de l’Atlas sont qualifiés pour les 8es de finale. Car au-delà de la séance fatidique, le Maroc a confirmé ce que l’on savait déjà : cette équipe est redoutable défensivement, compacte, disciplinée, et capable de faire douter les meilleures sélections européennes. Une identité de jeu forgée depuis plusieurs années, qui rappelle inévitablement le parcours historique des Lions de l’Atlas lors du Mondial 2022 au Qatar.
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Une soirée noire pour Quinten Timber…
Parmi les grands perdants de cette soirée, Quinten Timber. Le milieu de l’OM a manqué son penalty, contribuant à l’élimination des siens dans ce qui restera comme une nuit difficile à digérer. L’exercice du tir au but est un monde à part : des semaines de préparation, de pression et d’espoir résumées en quelques secondes, seul face au gardien. Pour un joueur offensif comme Timber, dont la valeur se mesure dans le jeu, rater un tel moment peut laisser des traces psychologiques durables.
Lui qui espérait voir sa cote exploser grâce à un beau parcours en Coupe du Monde rentre finalement plus tôt que prévu à Marseille. Le club olympien, qui l’évalue à 25 millions d’euros, misait peut-être sur ce Mondial pour attirer davantage de prétendants et potentiellement déclencher une vente intéressante cet été. C’est désormais une équation plus complexe pour la direction de l’OM, toujours soucieuse d’équilibrer ses comptes. Il faudra en tout cas que Timber tourne rapidement la page : la reprise est fixée au 6 juillet, et Bruno Genesio devrait être officiellement aux commandes dès ce moment-là. Le nouveau coach marseillais aura sans doute un rôle clé à jouer pour remotiver un joueur qui aura besoin de retrouver confiance et sérénité.
Le Maroc en 8es, le Canada en face…
Qualifiés, les Marocains affronteront le Canada de Derek Cornelius ce samedi 4 juillet à 19h (heure française), à Houston. Sur le papier, les Lions de l’Atlas partent largement favoris face à une sélection canadienne qui, malgré de belles individualités et un collectif en progression, semble en deçà du niveau des quarts de finaliste 2022. Mais ce Mondial a déjà démontré que rien n’est jamais acquis, et que les hiérarchies établies peuvent voler en éclats en l’espace d’un match.
En cas de victoire, le Maroc pourrait retrouver la France en quarts de finale — un remake du dernier carré du Mondial 2022 au Qatar, où les Bleus avaient mis fin au rêve marocain au terme d’un match intense et disputé. Une affiche au goût de revanche qui ferait certainement des étincelles, et que les supporters des deux nations appelleraient déjà de leurs vœux. Pour les Lions de l’Atlas, ce serait l’occasion rêvée de réécrire l’histoire. Pour les Bleus, un test de taille sur la route d’un possible titre mondial.
Ce Mondial 2026 n’en finit pas de surprendre. Les certitudes s’effondrent, les favoris trébuchent, et les outsiders écrivent leur propre histoire. Une chose est sûre : la route vers la finale s’annonce encore longue et semée d’embûches pour tous les prétendants au titre. Et si la plus belle histoire de ce Mondial restait encore à écrire ?