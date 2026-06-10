Internationaux OM : Timothy Weah, il voudra briller à domicile !

Arrivé de la Juventus Turin pour 19,5 millions d’euros, l’Américain polyvalent a su séduire le public marseillais au fil des mois, malgré des débuts en dents de scie. Bien que ses statistiques ne soient pas flamboyantes, Timothy Weah a impressionné par sa force athlétique et sa capacité à répéter les efforts à haute intensité. Ce Mondial 2026 à domicile tombe à pic pour un joueur en pleine confiance.

Des débuts compliqués

En manque de rythme suite à une préparation estivale tronquée à la Juventus Turin, Timothy Weah débarque à l’OM dans une atmosphère de scepticisme. Positionné en piston gauche dans le système de Roberto De Zerbi, le fils de George, Ballon d’Or 1995 et ancienne gloire du football africain, peine à convaincre dans un premier temps.

Pourtant, le “Titi” parisien n’a eu besoin que de quelques matchs pour se mettre au diapason. Il contribue rapidement à la meilleure période olympienne de la saison, dont un succès tant attendu face au PSG (1-0) le 22 septembre. Repositionné en piston droit, il convainc définitivement Roberto De Zerbi, qui lui témoigne toute sa confiance et en fait un titulaire indiscutable.

Un Mondial à domicile, une opportunité de briller

Tout comme le Canadien Derek Cornelius, Timothy Weah disputera cette édition 2026 sur ses terres. Retenu par son sélectionneur Mauricio Pochettino, l’ailier américain offre de nombreuses possibilités tactiques de par sa polyvalence et sa capacité à peser défensivement comme offensivement.

S’appuyant sur un groupe de 26 joueurs alliant jeunesse et expérience, Pochettino organise son équipe autour de trois défenseurs axiaux, d’un milieu solide composé de Tanner Tessmann (Olympique Lyonnais) ou Weston McKennie (Juventus Turin) aux côtés du milieu défensif de Bournemouth Tyler Adams, et d’un secteur offensif axé sur la vitesse et la verticalité. Les pistons y jouent un rôle clé, apportant l’équilibre nécessaire pour défendre en bloc tout en piquant en transition, à l’image de Christian Pulisic (AC Milan), Folarin Balogun (AS Monaco) ou Timothy Weah (OM).

Les principes de jeu de Pochettino sont clairs : presser haut et exploiter les espaces laissés par l’adversaire grâce à la vivacité de ses attaquants. Une philosophie qui s’est avérée payante lors du succès américain face au Sénégal.

Une victoire porteuse d’espoir

À quelques jours du coup d’envoi de leur Mondial, les États-Unis ont fait forte impression en s’imposant 3-2 face aux Lions de la Téranga. Menés puis renversés, les Américains ont pris les devants à la mi-temps grâce à des buts de Serginio Dest et Christian Pulisic, avant que Folarin Balogun ne vienne sceller le sort du match. Le Sénégal a réduit l’écart en fin de match, mais n’est pas parvenu à égaliser.

Si les Sénégalais évoluaient sans plusieurs de leurs cadres habituels, cette performance reste significative et témoigne d’un collectif américain en bonne santé physique et mentale à l’approche de l’échéance.

Hôte de la compétition, portée par un public acquis à sa cause et animée par une génération dorée, la sélection américaine a toutes les cartes en main pour créer la surprise.

Programme des matchs des États-Unis :

États-Unis – Paraguay : le 13 juin à 3h (France) — SoFi Stadium, Los Angeles

: le 13 juin à 3h (France) — SoFi Stadium, Los Angeles États-Unis – Australie : le 19 juin à 15h (France) — Lumen Field, Seattle

: le 19 juin à 15h (France) — Lumen Field, Seattle Turquie – États-Unis : le 25 juin à 22h (France) — SoFi Stadium, Los Angeles

Paul Laffisse