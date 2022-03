Internationaux OM : Under et Guendouzi buteurs, Caleta Car expulsé, Milik qualifié, Bakambu éliminé !

Après la qualification du Sénégal aux tirs au but, Bakambu jouait lui aussi sa qualification avec la RDC et a été éliminé par le Maroc. Under s’est offert un but face à l’Italie en match amical, Caleta Car expulsé en match amical…

Plusieurs internationaux de l’OM jouaient ce mardi soir. Under titulaire avec la Turquie s’est offert un but du droit face à l’Italie. Les italiens, qui ne joueront pas la Coupe du monde se sont imposés 3-2.

Ouverture du score pour la Turquie face à l’Italie.

La Croatie affrontait la Bulgarie et s’est imposé 2-1, le marseillais Duje Caleta Car a été expulsé à la 73e minute !

La RDC prend une volée !

La RDC de Bakambu a rapidement encaissé un but face au Maroc par Ounahi dès la 21′ minute. Pendant les longs arrêts de jeu de cette première mi-temps c’est Tissoudali qui a marqué le but du 2-0 (45’ +7). Ounahi s’est offert un doublé, 3-0 / 54′. Hakimi a marqué le 4-0…

Milik qualifié, Guendouzi buteur

A noter que le Portugal et la Pologne se sont qualifiés, Milik blessé n’a pas joué mais il est qualifié pour la Coupe du Monde 2022. En Amical, la Bosnie de Kolasinac a petitement battu le Luxembourg 1-0, le défenseur de l’OM était titulaire dans une défense à 3 côté gauche. Il a joué 82 minutes. Autre match amical, la France s’est imposé 4-0 face à l’Afrique du Sud, Saliba était titulaire et a joué l’intégralité du match, Guendouzi est entré à 11 minutes de la fin à la place de Rabiot. Il s’est offert un but dans les arrêts de jeu.

⏲90’+1

Jeudi 24 Mars

Ecosse 1-1 Pologne (Amical) Arek Milik (27 minutes)

Portugal 3-1 Turquie (QCDM22) Cengiz Ünder (90 minutes / 1x passe décisive)

Vendredi 25 mars

Egypte 1-0 Sénégal (QCDM22) Pape Gueye (6 minutes) / Bamba Dieng (32 minutes)

RD Congo 1-1 Maroc (QCDM22) Cédric Bakambu (88 minutes)

France 2-1 Côte d’Ivoire (Amical) Mattéo Guendouzi (15 minutes et 1 passe décisive) / William Saliba (31 minutes)

Bosnie 0-1 Géorgie (Amical) Sead Kolasinac (90 minutes)

Samedi 26 Mars

Croatie 1-1 Slovénie (Amical) Duje Caleta Car (73 minutes et 1 passe décisive)

Mardi 29 Mars

Sénégal 1-0 Egypte (TAB) (QCDM22) Pape Gueye (39 minutes) / Bamba Dieng (52 minutes)

Maroc 4-0 RD Congo (QCDM22) Cédric Bakambu (90 minutes)

France 4-1 Afrique du Sud (Amical) Mattéo Guendouzi (11 minutes, buteur)) / William Saliba (90 minutes)

Croatie 2-1 Bulgarie (Amical) Duje Caleta Car (73 minutes / expulsé)

Bosnie 1-0 Luxembourg (Amical) Sead Kolasinac (82 minutes)

Match décisif, celui du Sénégal en match aller-retour face à l’Egypte, cela concerne Bamba Dieng et Pape Gueye et cela commence vendredi pour le match aller en Egypte. Cédric Bakambu va lui aussi disputer un match capital avec la RDC face au Maroc vendredi. Par contre, Milik, Caleta Car, Guendouzi, Saliba et Kolasinac vont eux disputer des matches amicaux… A noter que les jeunes Simon Ngapandouetnbu (France U19) et Oussama Targhalline (Maroc U23) sont aussi en sélection. Le premier va disputer des match de qualification pour l’Euro U19, alors que le second va participer au Tournoi international de Turquie…