Jean-Pierre Papin : “On attend autre chose d’une équipe comme l’OM au Vélodrome”

Ligue des champions : Jean-Pierre Papin analyse la défaite de l’OM face à l’Atalanta

Au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille face à l’Atalanta Bergame (0-1) en Ligue des champions, Jean-Pierre Papin a livré son analyse de la prestation marseillaise dans l’émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC Sport. L’ancien attaquant emblématique du club a pointé du doigt les difficultés de l’équipe à maintenir son plan de jeu initial et à gérer le pressing adverse.

“Quand le match a commencé j’ai vu des joueurs de l’OM se positionner très haut, presser, aller chercher du un contre un. Mais ce qu’ils n’avaient pas prévu du tout c’est de se faire tourner comme ça dans les sorties de balle par l’Atalanta.”

Selon Papin, les Marseillais ont été rapidement mis en difficulté dans la relance italienne, perdant le contrôle du jeu dès les premières minutes.

“Pendant 15 minutes ils n’ont pas vu le ballon et à chaque fois qu’ils l’ont eu ils l’ont perdu très vite, quelques fois même en deux passes, et cela les a fait douter grandement.”

Pour l’ancien Ballon d’Or, cette perte de confiance a entraîné un repli collectif, laissant l’adversaire s’installer durablement dans le camp marseillais.

“C’est là où je ne comprends pas trop, on a reculé et on a laissé prendre à l’Atalanta le contrôle du milieu de terrain. Et Marseille n’a jamais été capable de récupérer le ballon et a subi pendant une demi-heure. Après, bien évidemment, on attend autre chose d’une équipe comme l’OM à la maison. Mais je pense que le doute est arrivé très vite dans ce match-là.

Avec cette défaite, l’OM reste à trois points après quatre journées de Ligue des champions et devra impérativement réagir lors de ses prochaines rencontres pour espérer une place en barrages.