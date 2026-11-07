La sélection des Pays-Bas pour les deux prochaines rencontres de Ligue des nations a été dévoilée sans Jeffrey de Lange. Désormais titulaire à l’OM, le gardien néerlandais reste confronté à une concurrence importante à son poste.

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La liste néerlandaise pour les rendez-vous contre la Grèce et l’Allemagne ne comprend pas le portier marseillais. Le sélectionneur Xavi Hernandez a renouvelé sa confiance à Bart Verbruggen, Robin Roefs et Mark Flekken, trois gardiens déjà présents lors du précédent rassemblement.

Une hiérarchie déjà installée chez les Oranje

Les trois gardiens retenus disposent de références au plus haut niveau européen. Bart Verbruggen évolue à Brighton, Robin Roefs à Sunderland et Mark Flekken au Bayer Leverkusen. Les deux premiers jouent régulièrement en Premier League, tandis que le troisième défend↗ les couleurs d’une formation de Bundesliga. Cette concurrence réduit pour l’instant l’espace disponible pour Jeffrey de Lange. Le Néerlandais n’a toutefois jamais caché son ambition internationale. Lors de sa présentation à Marseille, le 14 août 2024, il avait expliqué dans un entretien accordé à L’Équipe que la sélection représentait un objectif personnel.

Oui, la sélection hollandaise est un rêve pour moi. C’est dans ma tête, quand on arrive dans un grand club, on a plus de chances. L’entraîneur veut qu’on joue beaucoup avec les pieds. Bart Verbruggen (le gardien de Brighton) est un ami alors j’ai vu beaucoup de matches. Son style me va très bien. Je dois encore améliorer les ballons aériens, je peux faire beaucoup mieux, sortir un peu plus de mes cages aussi. » De Lange (Source L’Equipe).

De Lange désormais installé dans les cages de l’OM

La situation du gardien a évolué depuis son arrivée à Marseille à l’été 2024. Longtemps doublure, il a profité du départ de Geronimo Rulli à Manchester City pour devenir le titulaire de l’OM, sous les ordres de Bruno Genesio. Ses apparitions régulières en Ligue 1 et sur la scène européenne lui offrent désormais davantage de visibilité. Après un début de saison compliqué, le portier marseillais vient d’enchaîner deux clean sheets et des prestations jugées encourageantes par Le Phocéen.

Quinten Timber retenu avec les Pays-Bas

La liste de Xavi Hernandez comprend également un ancien joueur de l’OM. Quinten Timber, passé par Marseille entre janvier et août 2026, figure parmi les joueurs convoqués pour ce rassemblement. Les Pays-Bas affronteront la Grèce le 13 novembre à Amsterdam, puis l’Allemagne le 16 novembre. Jeffrey de Lange↗ suivra ces deux rencontres à distance, tandis que Bart Verbruggen, Robin Roefs et Mark Flekken se disputeront les places dans les cages néerlandaises.