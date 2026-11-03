Jeffrey De Lange est en train de faire taire les critiques à l’Olympique de Marseille. Décisif lors de la victoire face à Toulouse (2-0), dimanche soir, le gardien néerlandais domine une statistique particulièrement révélatrice. Selon les données d’Opta relayées par Le Phocéen, il affiche 6,6 buts évités depuis le début de la saison, soit le meilleur total parmi les gardiens de Ligue 1.

Promu titulaire après le départ de Gerónimo Rulli, Jeffrey De Lange commence à prendre une nouvelle dimension à l’OM. Après des débuts parfois discutés, le Néerlandais multiplie les interventions décisives et s’impose progressivement comme l’un des joueurs importants de Bruno Genesio.

Dimanche, face à Toulouse, ses six arrêts ont largement contribué au quatrième succès consécutif des Marseillais en championnat. Une prestation saluée dans notre analyse du match de De Lange, noté 8/10 par FCM↗.

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De Lange devant tous les gardiens de Ligue 1 !

Selon les statistiques d’Opta rapportées par Le Phocéen, De Lange affiche un total de 6,6 buts évités après neuf journées de Ligue 1. Il devance nettement Lukas Hradecky (Monaco, 4,1) et Berke Özer (Lille, 3,7).

Ce classement repose sur un modèle statistique qui compare les buts réellement encaissés à ceux qu’un gardien aurait normalement dû concéder compte tenu de la qualité des tirs cadrés subis.

Autrement dit, De Lange a encaissé environ 6,6 buts de moins que ce que les frappes adverses laissaient statistiquement attendre. Un indicateur de l’efficacité de ses interventions, même s’il ne résume pas à lui seul la qualité globale d’un gardien.

Une progression intéressante pour un joueur qui cherchait encore ses repères en début de saison. En septembre, nous évoquions d’ailleurs son besoin de réaliser un match référence pour franchir un cap↗.

Genesio : « Il prend progressivement la mesure de son poste »

Après la victoire contre Toulouse, Bruno Genesio n’a pas caché sa satisfaction concernant la prestation de son gardien.

« Il a réalisé, je pense, trois ou quatre arrêts décisifs et salvateurs. Parce qu’on sentait bien que si cette équipe de Toulouse avait réussi à marquer un but, on aurait pu revivre une fin de match un peu plus difficile », a expliqué l’entraîneur marseillais.

Genesio estime surtout que son portier gagne en assurance : « Je pense qu’il prend progressivement la mesure de son poste au fil des matches. C’est normal et c’est très bien pour lui comme pour l’équipe. »

Une évolution importante pour le Néerlandais, qui avait affiché son ambition de s’imposer comme numéro un à Marseille↗ dès le début de la saison.

Avec trois matchs sans encaisser de but en neuf journées de Ligue 1, De Lange commence à justifier la confiance accordée par son entraîneur. Sa prochaine mission sera de confirmer cette montée en puissance, notamment lors du déplacement de l’OM à Lens dimanche.