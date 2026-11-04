Jeffrey De Lange reste exigeant avec lui-même malgré la confiance accumulée dans le but de l’OM. Avant Leverkusen, le gardien a identifié les ballons aériens comme un axe de travail, tandis que Bruno Genesio a salué ses progrès.

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Le portier marseillais s’est exprimé ce mercredi 4 novembre en conférence de presse, avant son entraîneur. S’il apprécie la confiance apportée par ses performances, il ne considère pas sa progression comme achevée. Son intervention a notamment porté sur les domaines dans lesquels il souhaite encore s’améliorer.

De Lange veut progresser sur les ballons aériens

Cela donne de la confiance d’être le gardien qui évite le plus de buts à son équipe en Ligue 1. Je peux progresser dans beaucoup de domaines. Sur les ballons aériens notamment. Je suis assez critique avec moi-même.

Le Néerlandais revendique ainsi un regard critique sur son propre jeu. À propos de la relance courte, il défend également le principe suivi par son équipe : une erreur ne doit pas, selon lui, conduire les Marseillais à perdre leur calme sous la pression adverse.

C’est notre force, on peut jouer court et sous la pression. Une erreur ne doit pas dire qu’on doit être stressé. Si on est stressés, on fait des erreurs.

Genesio souligne la confiance gagnée par son numéro un

Il a fait d’énormes progrès. Ce n’est pas une découverte pour nous, on était déjà intéressés pour le faire venir à Lille. Il a bien assumé ce costume de N°1. Il progresse parce qu’il enchaîne les matchs et emmagasine de la confiance. Il commence à prendre la mesure de son poste à l’OM, car vous êtes jugés différemment à l’OM, surtout en tant que gardien.

Le coach relie cette évolution à l’enchaînement des rencontres et à la confiance emmagasinée. Il rappelle aussi que son intérêt pour De Lange ne date pas de son arrivée à Marseille, puisqu’il avait déjà envisagé de le faire venir à Lille.

Le jeu au pied défendu par son entraîneur

Je pense que c’est un meilleur gardien de Ligue 1 dans le jeu au pied, mais on ne le met parfois pas dans les meilleures conditions. Heureusement qu’on a un gardien aussi habile avec les pieds. Il peut y avoir des erreurs mais il faut les accepter car c’est notre jeu.

Genesio ne fait donc pas de la relance une responsabilité isolée du gardien. Il souligne que les conditions offertes par ses partenaires comptent aussi, tout en assumant la possibilité d’erreurs dans le jeu voulu par l’OM.