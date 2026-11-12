La Juventus Turin envisagerait de recruter Pierre-Emile Hojbjerg lors du prochain mercato hivernal. Le milieu de terrain de l’OM ferait partie des options étudiées par le club italien, tandis que la Fiorentina suivrait également son profil.

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Selon La Gazzetta dello Sport, le nom de Pierre-Emile↗ Hojbjerg circule de nouveau en Italie. La Juventus chercherait à renforcer son entrejeu en janvier et considérerait l’international danois comme une solution capable d’apporter de l’expérience et du caractère. Aucune offre ni négociation concrète avec l’OM ne sont toutefois mentionnées à ce stade.

Hojbjerg parmi les priorités du mercato turinois

La Juventus préparerait une enveloppe pouvant atteindre 100 millions d’euros pour son recrutement hivernal. Le club italien souhaiterait renforcer trois secteurs en priorité : l’attaque, le poste de latéral gauche et le milieu de terrain, avec l’objectif de redresser sa situation sportive et de retrouver une place qualificative pour la Ligue des champions. Dans l’entrejeu, le profil de Hojbjerg↗ correspondrait aux attentes de Luciano Spalletti. L’entraîneur italien rechercherait un joueur capable d’organiser le jeu, d’apporter de l’équilibre et de prendre des responsabilités dans les moments difficiles. D’après le quotidien italien, le Danois pourrait être accessible à un montant jugé raisonnable, sans qu’aucun chiffre précis ne soit avancé.

La Fiorentina suit aussi le milieu de l’OM

La Juventus ne serait pas la seule équipe italienne intéressée par le joueur marseillais. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina surveillerait également sa situation, mais cet intérêt reste au stade du suivi rapporté par la presse italienne. La décision de la Juventus dépendrait aussi de l’évolution de son infirmerie, alors que Khephren Thuram et Manuel Locatelli sont indisponibles. Leurs retours seraient respectivement envisagés en janvier↗ 2027 et entre février et mars. Le club turinois devra en outre composer avec ses contraintes financières et son accord avec l’UEFA, ce qui pourrait le pousser à financer ses arrivées par des départs.