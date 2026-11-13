Geoffrey Kondogbia a connu une soirée difficile avec la République centrafricaine. Titulaire et capitaine, le milieu de terrain de l’OM a vu sa sélection s’incliner lourdement face au Bénin (4-1) dans les éliminatoires de la CAN 2027.

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La rencontre disputée jeudi soir à Abidjan avait pourtant commencé par une réaction centrafricaine. Après l’ouverture du score d’Hassane Imourane, les Fauves ont égalisé à la 19e minute par l’intermédiaire de Louis Mafouta. D’après Le Phocéen, Kondogbia↗ a participé à cette action puisque sa frappe mal repoussée par le gardien béninois a permis à son partenaire de remettre les deux équipes à égalité.

Le Bénin fait la différence avant la pause

La Centrafrique n’a toutefois pas résisté longtemps à la pression adverse. Rodolfo Aloko a redonné l’avantage au Bénin, avant que Tosin Aiyegun ne creuse l’écart avant la mi-temps. À la pause, les Guépards menaient déjà 3-1, laissant les Centrafricains en difficulté dans cette rencontre. Le même Aiyegun a inscrit un deuxième but personnel dès la 56e minute pour porter le score à 4-1. Cette réalisation a définitivement mis fin aux espoirs de retour↗ de la sélection dirigée sur le terrain par Geoffrey Kondogbia, qui n’a pas pu empêcher la domination béninoise.

Trois défaites pour la Centrafrique

Après trois journées des éliminatoires de la CAN 2027, la République centrafricaine compte trois défaites en autant de rencontres. La sélection n’a toujours pris aucun point et a déjà encaissé huit buts dans ce groupe F. Le Bénin, de son côté, a profité de ce succès pour prendre la tête du groupe avec sept points↗. Les deux équipes se retrouveront dès le lundi 16 novembre à Douala pour le match retour, avec une nouvelle rencontre au programme des éliminatoires.