OM : Geoffrey Kondogbia, un retour surprenant ! Les notes !

L’OM a été éliminé par le Toulouse FC aux tirs au but (3-4), mercredi au Vélodrome, en quart de finale de la Coupe de France. Les Marseillais ont pourtant mené deux fois, mais ont été rejoints à chaque reprise sur corner par des Toulousains efficaces sur coups de pied arrêtés. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de cette rencontre disputée à Bruges.

Malgré une domination par séquences et plusieurs occasions, l’OM n’a pas réussi à faire la différence dans le temps réglementaire (2-2). La qualification s’est donc jouée lors de la séance de tirs au but, finalement remportée par Toulouse. Marseille avait idéalement lancé la rencontre : après moins de trente secondes, Mason Greenwood obtient un penalty et l’inscrit lui-même (2e). Toulouse réagit toutefois rapidement et égalise à la 13e minute, Yann Gboho concluant à bout portant après une tête repoussée de Charlie Cresswell sur corner. Les Olympiens dominent ensuite territorialement et se procurent plusieurs occasions, dont une frappe d’Arthur Vermeeren sur la barre, mais la pause intervient sur ce score de 1-1.

L’OM encore en souffrance !

En seconde période, l’OM reprend l’avantage grâce à Igor Paixão (56e), auteur d’une frappe enroulée côté gauche qui surprend Kjetil Haug. L’avance marseillaise ne dure que quelques minutes : sur un nouveau corner, Cresswell égalise de la tête (60e). Malgré plusieurs situations de part et d’autre dans une fin de match ouverte, aucune équipe ne parvient à se départager (2-2). Lors de la séance de tirs au but, l’échec de Leonardo Balerdi arrêté par Haug puis celui d’Ethan Nwaneri offrent la qualification à Toulouse, vainqueur 4-3. Marseille quitte ainsi la Coupe de France aux portes des demi-finales.

La note de Geoffrey Kondogbia : 7 / 10

« La Saison ratée même si tu finis 3e » @BenFCM #OM pic.twitter.com/WzkMLVMK8Q — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 5, 2026

Son appréciation

Geoffrey Kondogbia a tenu la baraque dans l’entrejeu. Précieux à la récupération et juste dans l’orientation du jeu, il s’est surtout distingué par son jeu long, notamment une superbe transversale à l’origine du but d’ Igor Paixão (56e). Régulateur du tempo malgré un milieu parfois débordé, il a toutefois concédé le corner menant à l’égalisation toulousaine. Une prestation solide, marquée par sa qualité de distribution.

Les notes des médias