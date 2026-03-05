OM : Geoffrey Kondogbia, un retour surprenant ! Les notes !

L’OM a été éliminé par le Toulouse FC aux tirs au but (3-4), mercredi au Vélodrome, en quart de finale de la Coupe de France. Les Marseillais ont pourtant mené deux fois, mais ont été rejoints à chaque reprise sur corner par des Toulousains efficaces sur coups de pied arrêtés. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de cette rencontre disputée à Bruges.
Malgré une domination par séquences et plusieurs occasions, l’OM n’a pas réussi à faire la différence dans le temps réglementaire (2-2). La qualification s’est donc jouée lors de la séance de tirs au but, finalement remportée par Toulouse. Marseille avait idéalement lancé la rencontre : après moins de trente secondes, Mason Greenwood obtient un penalty et l’inscrit lui-même (2e). Toulouse réagit toutefois rapidement et égalise à la 13e minute, Yann Gboho concluant à bout portant après une tête repoussée de Charlie Cresswell sur corner. Les Olympiens dominent ensuite territorialement et se procurent plusieurs occasions, dont une frappe d’Arthur Vermeeren sur la barre, mais la pause intervient sur ce score de 1-1.
L’OM encore en souffrance !
En seconde période, l’OM reprend l’avantage grâce à Igor Paixão (56e), auteur d’une frappe enroulée côté gauche qui surprend Kjetil Haug. L’avance marseillaise ne dure que quelques minutes : sur un nouveau corner, Cresswell égalise de la tête (60e). Malgré plusieurs situations de part et d’autre dans une fin de match ouverte, aucune équipe ne parvient à se départager (2-2). Lors de la séance de tirs au but, l’échec de Leonardo Balerdi arrêté par Haug puis celui d’Ethan Nwaneri offrent la qualification à Toulouse, vainqueur 4-3. Marseille quitte ainsi la Coupe de France aux portes des demi-finales.
La note de Geoffrey Kondogbia : 7 / 10
Son appréciation
Geoffrey Kondogbia a tenu la baraque dans l’entrejeu. Précieux à la récupération et juste dans l’orientation du jeu, il s’est surtout distingué par son jeu long, notamment une superbe transversale à l’origine du but d’Igor Paixão (56e). Régulateur du tempo malgré un milieu parfois débordé, il a toutefois concédé le corner menant à l’égalisation toulousaine. Une prestation solide, marquée par sa qualité de distribution.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
Pour sa deuxième titularisation d’affilée, une première depuis la mi-septembre (Lorient-Marseille), le milieu centrafricain a beaucoup compensé à l’intérieur et orienté le jeu avec justesse. De longs renversements précieux, notamment, comme celui transformé en passe décisive pour Paixao (2-1, 56e).
|Note de La Provence
|6/10
|
L’international centrafricain, seul rescapé du milieu qui a triomphé de Lyon dimanche dernier, a dû se sentir bien seul dans l’entrejeu. Précieux à la récupération, il a essayé tant bien que mal de colmater les brèches. Il a surtout offert au public marseillais un récital avec un jeu long millimétré. Outre ses transversales soyeuses, dont une à l’origine du but de Paixao (56), il concède bêtement le corner qui permet à Toulouse d’égaliser (2-2).
|Note de Maxifoot
|6/10
|Un bon match pour le milieu de terrain, qui a apporté de l’impact dans l’entrejeu. L’international centrafricain a été bon à la récupération et intéressant dans sa volonté de jouer vers l’avant pour donner de la verticalité dans le jeu de son équipe. A noter sa belle transversale vers Paixao sur le but du Brésilien. – Source: Maxifoot, https://www.maxifoot.fr/football/article-64044.htm#footref
|Note de FootMercato
|6/10
|Quand il est sur pied, le milieu de terrain est un joueur important. Il s’est affirmé comme le régulateur du jeu de son équipe ce soir en orientant, changeant de zone, accélérer ou ralentir le tempo. L’international centrafricain a beaucoup couru également, parfois après les Toulousains en surnombre dans l’entrejeu. Un jeu long intéressant comme sur le but de Paixao (56e) mais finalement trop rarement vu dans cette rencontre.