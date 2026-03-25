OM : La grosse mise au point de Geoffrey Kondogbia !

Le milieu de terrain de l’OM Geoffrey Kondogbia n’a pas été retenu avec la Centrafrique pour la trêve internationale de mars. Le capitaine des Fauves du Bas-Oubangui dénonce une décision politique et assure ne jamais avoir refusé la sélection. Une absence qui interroge au moment où le joueur retrouve du rythme à Marseille.

Une absence surprise pour le capitaine centrafricain

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L’annonce a surpris jusqu’au principal intéressé. Alors que plusieurs joueurs de l’OM ont rejoint leur sélection respective pour la trêve internationale, Geoffrey Kondogbia n’apparaît pas dans la liste élargie dévoilée par le sélectionneur centrafricain Éloge Enza Yamissi. Âgé de 33 ans, le milieu de terrain marseillais est pourtant un cadre expérimenté de la sélection et en était encore récemment le capitaine. Sous les ordres de Habib Beye, il retrouve du temps de jeu et une forme ascendante en Ligue 1, renforçant l’incompréhension autour de cette absence.

Selon les informations communiquées, le sélectionneur aurait privilégié de nouveaux profils pour ce rassemblement de mars 2026. Mais la décision ne relèverait pas uniquement du sportif.

Kondogbia évoque une décision politique

Sur ses réseaux sociaux, Geoffrey Kondogbia a tenu à clarifier publiquement sa situation, en démentant tout refus de rejoindre la sélection : « Je tiens à m’adresser au peuple centrafricain, à l’ensemble des supporters ainsi qu’aux médias, afin d’apporter des clarifications concernant mon absence du prochain rassemblement de l’équipe nationale prévu à Bangui durant la trêve internationale du mois de mars. Je souhaite préciser de manière claire que je n’ai, à aucun moment, refusé de participer à ce rassemblement. »

Le joueur de l’OM pointe ensuite directement l’origine de cette mise à l’écart : « Il y a une dizaine de jours, j’ai été informé par le sélectionneur, Monsieur Éloge Enza Yamissi, que je ne faisais pas partie de la liste des joueurs retenus, sur décision du président de la Fédération centrafricaine de football. En tant que capitaine, j’ignore à ce jour la nature de cette décision. Ne pas pouvoir retrouver notre public, après de longues années d’absence, en cette semaine marquante pour notre pays, est une profonde déception pour moi. Malgré cela, mon engagement envers la sélection nationale reste total. Mon attachement aux Fauves est intact, et ma mission demeure la même : contribuer positivement au collectif et représenter avec fierté les couleurs de notre nation chaque fois que l’occasion m’est donnée. Je remercie le peuple centrafricain pour son soutien constant et sa fidélité. »

Pour l’OM, cette situation pourrait néanmoins permettre à Geoffrey Kondogbia de rester pleinement concentré sur les échéances en Ligue 1 dans une période importante de la saison.