Kondogbia (OM) : “On en a plutôt rigolé…”

À la veille d’un déplacement à Lille, capital pour la qualification en Ligue des Champions, Geoffrey Kondogbia s’est exprimé dans une conférence de presse à distance un peu particulière. Il a notamment évoqué l’absence de nominations dans les trophées UNFP pour l’OM…

Alors que la liste des nommés pour les trophées UNFP 2024-2025 a été dévoilée sans la moindre trace d’un Marseillais dans la catégorie des meilleurs joueurs, ni dans celle des entraîneurs, les réactions ont fusé du côté des supporters. En interne pourtant, le vestiaire semble prendre cette mise à l’écart avec ironie.

“Nous, on a notre opinion de nos joueurs et de notre coach et c’est le plus important.”

Interrogé sur le sujet, Geoffrey Kondogbia a préféré relativiser la situation avec un ton détendu et un brin d’ironie :

“On en a plutôt rigolé, très honnêtement, je ne sais pas quoi répondre . C’est les choix et il faut les respecter. Nous, on a notre opinion de nos joueurs et de notre coach et c’est le plus important. Les gouts et les couleurs ne se discutent pas. On aurait aimé y être car ça fait toujours plaisir. “