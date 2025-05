L’émotion de Skoblar, quel onze face au LOSC et la nouvelle anecdote de Courbis… Les 3 infos OM de ce samedi !

Voici les 3 infos OM de ce samedi 3 mai 2025 :

L’émotion de Skoblar pour les 125 ans !

À l’occasion des 125 ans de l’Olympique de Marseille, plusieurs légendes du club ont été mises à l’honneur dans un Vélodrome paré pour la fête. Parmi elles, Josip Skoblar, figure mythique du club, est revenu sur le chaleureux accueil que les supporters lui avait réservé…

Interrogé en bord de pelouse, l’ancien attaquant croate a laissé parler l’émotion. Touché par l’accueil qui lui a été réservé, il a confié que sa plus grande fierté n’était pas ses records, mais l’amour intact du public.

“Ça donne beaucoup d’émotions et de plaisir !”

Skoblar, c’est un nom qui résonne et qui resonnera encore longtemps dans les travées du Vélodrome. Meilleur buteur de l’histoire de l’OM sur une saison avec 44 réalisations en 1970-1971, il a porté les couleurs olympiennes de 1966 à 1974, avec un passage intermédiaire à Hanovre. Surnommé “l’Aigle dalmate“, il a régalé les supporters par son sens du but hors normes et son élégance balle au pied. Vainqueur du championnat de France en 1971 et de deux Coupes de France, il est le véritable symbole de ce grand OM des années 1970′.

Présent au Vélodrome pour les 125 ans du club, il a livré, au micro de Diana Melhem (BFM Marseille Provence), un message plein d’émotion :

“Être ici avec tous ceux qui ont été invités, avec le public marseillais, c’est toujours quelque chose à part. Être au stade Vélodrome, ça donne des émotions et en même temps beaucoup de plaisir. Mon plus beau souvenir ? D’être aimé par le monde qui est là aujourd’hui, avec les jeunes qui viennent au stade, qui sont supporters de l’OM. Pour moi, ça n’a pas changé, ça, c’est très important.”

125 ans de l'OM: Josip Skoblar s'exprime lors de l'avant-match sur ses heures de gloire

Quel onze face au LOSC ?

Après une large victoire face au MHSC (5-1), l’OM a enchaîné avec un solide 4-1 contre Brest au Vélodrome. Ces deux succès consécutifs ont permis aux hommes de Roberto De Zerbi de reprendre confiance et d’aborder ce déplacement à Lille en position de second. Ce match crucial dans la course à la Ligue des champions est un rendez-vous que l’OM ne doit absolument pas perdre pour garder son destin en main. Quel onze De Zerbi alignera-t-il pour ce duel décisif ?

Pour ce match face à Lille, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Leonardo Balerdi, titulaire contre toute attente la semaine dernière face à Brest, devrait de nouveau être disponible, tandis qu’un doute plane encore sur la présence de Luiz Felipe gêné par de nombreux pépins physiques depuis son arrivée.

Rongier ou Bennacer au milieu ?

Rulli devrait être titulaire dans les buts. Si De Zerbi aligne, comme face à Brest la semaine passée, une défense à 4, elle sera probablement composée de Balerdi, Kondogbia (ou Cornelius), de Murillo à droite et peut-être d’Ulisses Garcia (ou Merlin) à gauche. Bennacer et Rongier sont en balance pour accompagner Hojbjerg et Rabiot qui devraient être alignés dans l’entrejeu olympien ce dimanche. Greenwood devrait être titularisé sur l’aile droite, tandis que Luis Henrique occupera le même rôle à gauche. Après son magnifique triplé la semaine dernière, Gouiri devrait enchaîner une nouvelle titularisation à la pointe de l’attaque phocéenne.

La 𝒑𝒓𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 continue en Italie 🦾🇮🇹

La 𝒑𝒓𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 continue en Italie 🦾🇮🇹

🔜 #LOSCOM 🎯 C'est vous qui décidez : qui voulez-vous voir à l'entraînement du jour ? 👀

Le onze de l’OM probable face au LOSC :

Le onze de départ probable : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia (ou Cornelius), Garcia – Rongier (ou Bennacer), Hojbjerg – Rabiot – Greenwood, Henrique et Gouiri

La nouvelle anecdote de Courbis sur le mythique 5-4 !

Le 22 août 1998, le Stade Vélodrome a été le théâtre d’un scénario aussi improbable qu’inoubliable. Mené 0-4 à la mi-temps par Montpellier, l’Olympique de Marseille avait renversé le match pour s’imposer 5-4, dans ce qui reste le plus grand retournement de situation du football français. Plus de deux décennies plus tard, ce match continue de faire parler. Et ce n’est pas Rolland Courbis qui dira le contraire. Invité sur L’Équipe du Soir, l’ex-entraîneur de l’OM a livré une anecdote inédite sur cet épisode, notamment sur son échange devenu culte avec le président montpelliérain Loulou Nicollin.

Souvent repris dans les bêtisiers ou les archives du foot français, ce passage où l’on voit Courbis lancer à Nicollin “On va gagner 5 à 4” juste avant la seconde période a toujours été pris pour une simple provocation pleine d’aplomb. Mais selon l’intéressé, l’histoire ne s’arrête pas là…

“J’espérais à peine qu’on gagne la seconde mi-temps !”

En effet, l’ancien coach de l‘OM (1997-199) a apporté un nouvel éclairage sur cette scène culte :

“Ce match de Montpellier j’ai évidemment pu en parler des tas et des tas de fois, mais c’est vrai qu’il y a quand même des précisions qu’il faut donner. Quand on me voit en train de dire à Loulou ‘on va gagner 5 à 4’, c’est pas parce que je pense qu’on va gagner 5 à 4. C’est parce qu’il m’embête 10 minutes avant, on sort du vestiaire et il me prend par le cou gentiment et il me dit : ‘Voilà, c’est le football, ça reste le football, un jour c’est l’un, un jour c’est l’autre.’ Après il me le redit, et c’est là que c’est filmé. Donc quand Loulou me dit ça, effectivement, en vérité, ce que j’espère dans ce match, c’est qu’on gagne la 2e mi-temps, qu’on puisse aller parler d’un 4 à 2, et d’expliquer que la première mi-temps, c’est tout simplement un accident qui ne nous empêchera pas d’être champion de France, puisqu’on est à la 3e journée… Mais là, quand on a cette première mi-temps où c’est vraiment le maximum de réussite que peut avoir une équipe, ce que fait Montpellier… à la fin, si ça dure encore 10 minutes de plus, c’est pas 5 à 4 qu’on gagne, mais 8 à 4 !”

L'Équipe du Soir fête les 125 ans de l'OM ! 🔵⚪️ Août 1998, mené à la mi-temps 0-4 face à Montpellier. Marseille réalise une remontada légendaire et s'impose 5-4 ! Rolland Courbis, coach de l'OM à cette époque, révèle les secrets d'une rencontre historique ⭐️#EDS

