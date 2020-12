Kyril Louis Dreyfus explique pourquoi il rachète Sunderland et ce qui posait problème à l’OM !

Dans les colonnes du journal l’Equipe, le fils de l’ancien propriétaire de l’Olympique de Marseille Kyril Louis Dreyfus a expliqué pourquoi il a fait décidé de racheter le club de Sunderland en Angleterre. Il explique également ce qui posait problème du côté de l’Olympique de Marseille lorsque sa famille était aux commandes.

De nombreux observateurs et supporters de l’Olympique de Marseille l’imaginaient un jour racheter le club marseillais. Kyril Louis Dreyfus a finalement bouclé le rachat du club anglais Sunderland. Dans les colonnes du journal l’Equipe ce vendredi, il explique son choix.

A l’OM, on n’avait pas le Vélodrome

« A la suite de la vente de l’OM je me suis tenu à une idée : On ne fait plus rien dans le foot, c’est un business pourri. mais Sunderland c’est un projet spécial, vraiment. Le potentiel est en Angleterre. A l’OM, on n’avait pas le Vélodrome, ce qui nous causait pleins de problèmes; Sunderland est propriétaire de son stade avec la septième capacité du pays. La ferveur rappelle celle de Marseille. En D3, avant la crise sanitaire, il y avait plus de spectateurs en moyenne (près de 30 000) que dans la moitié des clubs de Premier League. Tu ne peux pas acheter cela ! Dans des villes comme Zurich, Monaco, personne ne s’intéresse au foot, ça liste les possibilités d’expansion » Kyril Louis Dreyfus – Source : L’Equipe