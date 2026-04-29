La charge violente d’Emmanuel Petit sur les dirigeants de l’OM

Alors que l’OM traverse une fin de saison sous très haute tension, entre crise interne, vestiaire fracturé, résultats en chute libre et espoirs de Ligue des champions presque envolés, les critiques se multiplient autour du club marseillais.

Après plusieurs anciens du club ces derniers jours, c’est cette fois Emmanuel Petit qui a livré un constat extrêmement dur sur la situation olympienne. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien milieu de terrain de Monaco, Arsenal et de l’équipe de France a dressé un réquisitoire brutal contre la saison marseillaise, qu’il juge minée de l’intérieur depuis ses premières semaines : « Ça a commencé lors de la première journée de championnat à Rennes avec l’affaire Rabiot, et cela n’a été qu’une succession d’épisodes, de clashs, d’ascenseur émotionnel. À l’OM c’est hallucinant, ils se créent des problèmes tout seuls avant même de penser à aller sur le terrain et battre leur adversaire. Je n’ai jamais vu un club qui pouvait à ce point se saborder comme cela cette saison. Tous les problèmes sont arrivés de l’interne, et non de l’externe. L’autre problème c’est aussi que les joueurs n’ont pas le niveau pour jouer dans ce club. »

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