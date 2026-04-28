OM : Greenwood sous tension, Paixão à 45 M€, Lorenzi s’éloigne… les 3 infos qui secouent déjà Marseille

À trois journées de la fin, l’OM joue encore sa place européenne… mais en coulisses, plusieurs dossiers brûlants avancent déjà. Entre les tensions persistantes autour de Mason Greenwood, la première alerte mercato pour Igor Paixão et la piste Grégory Lorenzi qui se refroidit pour le poste de directeur sportif, la journée a été particulièrement agitée du côté de Marseille. Voici les trois informations à retenir ce lundi.

Info 1 : Greenwood, le malaise qui ne retombe pas

Le cas Mason Greenwood continue de tendre l’atmosphère à l’OM. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant anglais reste au cœur de plusieurs crispations internes, bien au-delà de sa seule performance sportive lors du nul concédé contre Nice (1-1) au Vélodrome.

Sur le plan physique, Greenwood serait toujours diminué par la béquille reçue contre Lille le 22 mars. Revenu face à Metz, l’attaquant souffrirait encore de la jambe gauche. En interne, cette gêne aurait même été avancée après la défaite à Lorient pour expliquer sa prestation très en dessous.

Mais selon L’Équipe, le sujet dépasse largement le cadre médical. En interne, la gestion quotidienne du joueur poserait aussi question. Le quotidien explique que ses relations avec le staff médical ne seraient pas fluides et qu’il ne fonctionnerait pas selon les mêmes règles que le reste du groupe. Une source citée par le journal résume la situation ainsi : « Mason a toujours eu un traitement différent depuis son arrivée, il a toujours été très privilégié. »

Toujours selon L’Équipe, ce statut particulier alimente des tensions persistantes dans le vestiaire. Le quotidien rapporte notamment que Greenwood serait encore arrivé en retard à un repas la semaine dernière et qu’il aurait répondu sèchement à Habib Beye lors de cet épisode.

Malgré ce contexte, Beye envisageait de le titulariser contre Nice, notamment en raison des absences d’Amine Gouiri et d’Igor Paixão. Mais Greenwood aurait finalement signalé qu’il n’était pas à 100 %. L’Équipe précise que cette information aurait été transmise au club par son avocat, qui aurait écrit à un dirigeant pour signaler que le joueur se plaignait toujours de sa béquille.

Résultat : l’Anglais n’est entré qu’à la 63e minute. Entre douleurs persistantes, communication complexe et traitement jugé à part, le dossier Greenwood continue d’alimenter un malaise déjà sensible à Marseille.

Dans son analyse, Rothen ne s’arrête pas au simple rendement des recrues. Il pointe un problème plus profond, qu’il juge encore plus préoccupant que les erreurs de casting : le climat interne du vestiaire, devenu selon lui l’un des symboles de l’échec marseillais cette saison.

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Info 2 : Paixão surveillé, l’OM fixe déjà son prix

Arrivé l’été dernier, Igor Paixão n’a pas mis longtemps à s’imposer à Marseille. Et ses performances commencent déjà à faire parler sur le marché.

Selon RTI Esporte, relayé par Foot Mercato, Palmeiras suit de près la situation de l’ailier marseillais en vue du prochain mercato estival. Le club brésilien chercherait à renforcer son secteur offensif, notamment après la blessure de Vitor Roque, et le profil de Paixão ferait partie des options étudiées.

Auteur de 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, le Brésilien a rapidement trouvé sa place dans le collectif olympien. Malgré sa récente blessure au mollet, son impact cette saison reste important, au point d’avoir été élu Phocéen du mois en mars.

Toujours selon RTI Esporte, aucune négociation n’a été engagée à ce stade. L’OM ne serait pas vendeur et compterait conserver son ailier. De son côté, le joueur privilégierait lui aussi une poursuite de sa progression en Europe.

Pour refroidir les premiers prétendants, le club marseillais aurait déjà fixé un prix : environ 45 millions d’euros. Un montant dissuasif, qui confirme la volonté de l’OM de verrouiller l’un de ses éléments offensifs les plus performants.

Le dossier reste encore exploratoire, mais il confirme une chose : Igor Paixão ne passe déjà plus inaperçu.

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Info 3 : Lorenzi se rapproche de Nice, l’OM va devoir avancer ailleurs

Pendant que l’OM prépare sa future réorganisation, une piste étudiée pour le poste de directeur sportif semble se refermer.

Selon Nice-Matin, Grégory Lorenzi, actuellement en poste à Brest, se rapprocherait de l’OGC Nice en vue de la saison prochaine. Son nom figurait pourtant parmi les profils étudiés par Marseille pour prendre la suite dans le nouvel organigramme sportif.

Le quotidien régional explique que Lorenzi devrait rejoindre le Gym à l’issue de la saison, à condition que deux paramètres soient réglés : le maintien de Nice en Ligue 1 et la situation de Florian Maurice, dont le départ devra être clarifié avant toute officialisation.

Toujours selon Nice-Matin, des discussions devront également avoir lieu autour des indemnités liées au départ de Florian Maurice. Aucun accord définitif n’a encore été officialisé, mais la tendance actuelle éloigne clairement Lorenzi de Marseille.

Pour l’OM, cela signifie surtout une chose : le chantier du futur directeur sportif reste totalement ouvert. Et à mesure que la fin de saison approche, ce dossier devient de plus en plus central dans la reconstruction du club.