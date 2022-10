La colère de Di Meco, match décisif à Francfort et la déclaration choc de Tebas sur McCourt… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : La colère de Di Meco, match décisif à Francfort et la déclaration choc de Tebas sur McCourt…

OM : La déclaration choc de ce dirigeant espagnol sur l’argent dépensé par McCourt !

S’attaquer à la Ligue 1 et aux « clubs-états » lors de chacune de ses sorties médiatiques ? C’est une habitude pour le président de La Liga, Javier Tebas. A l’occasion de l’évènement Sportel, rendez-vous international du sport et des médias qui se déroule cette semaine à Monaco, l’espagnol n’a pas hésité à démonter le PSG, la Ligue 1 et a même lâché une phrase sur l’OM !

Lors de ses sorties médiatiques, Javier Tebas reproche régulièrement à Manchester City et au Paris Saint-Germain de dérégler le marché financier par les sommes astronomiques qu’ils y injectent. Aujourd’hui, c’est aux dirigeants de Ligue 1 qu’il s’en est pris, trop laxistes à son goût. Voici la réponse qu’il a donné à la question posée par les journalistes de l’Equipe : « Vous pensez aussi que la Ligue française devrait agir contre le PSG. En quoi le PSG donne de la valeur à la Ligue 1 ? ».

J’ai rencontré Franck McCourt, le propriétaire de l’OM. Il m’a dit : « On a investi 700 M€ dans notre club. »

« Elle devrait s’aligner sur le fair-play financier de l’UEFA et comprendre que ce modèle de 1 milliard d’euros de pertes n’est pas viable. Qui gagne de l’argent en France avec le football ? Ou plutôt qui n’en perd pas ? L’autre jour, j’ai rencontré Franck McCourt, le propriétaire de l’OM. Il m’a dit : « On a investi 700 M€ dans notre club. » Je lui ai répondu : « Non, vous les avez détruits, pas investis. » On arrive à une situation avec une compétition déséquilibrée, avec des pertes permanentes et une inflation des salaires. À l’arrivée, la France a trois des plus grandes étoiles de ce sport, Messi, Neymar et Mbappé, et les droits de la L1 à l’étranger n’ont pas augmenté… » Javier Tebas – L’Equipe – 26/10/2022A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un nouveau coup à tenter pour remplacer Gerson?

Francfort – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Francfort pour affronter l’Eintracht Francfort ce soir à 21h à l’occasion du match de la 5e journée de Ligue des Champions. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’ Eintracht Francfort aura lieu à 21h au Deutsche Bank Park. Le match sera retransmis sur Canal+ Foot et RMC sport 1.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Gigot, Clauss, Kaboré, Tavares, Mbemba, Kolasinac

Milieux de terrain :

Rongier, Veretout, Guendouzi, Gerson

Attaquants :

Sánchez, Suárez, Ünder, Payet, Harit

👥 #SGEOM Les 1️⃣9️⃣ joueurs retenus par Igor Tudor pour le déplacement en @ChampionsLeague 🇩🇪✈️ pic.twitter.com/lBQlwQ4KMQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 25, 2022

Le groupe de Francfort

Gardiens :

Trapp, Grahl, Ramaj

Défenseurs :

Ndicka, Jakic, Smolic, Chandler, Lenz, Onguéné

Milieux :

Dina Ebimbe, Kamada, Rode, Sow, Alidou

Attaquants :

Götze, Kolo Muani, Lindström, Alario, Borré

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Balerdi Gigot

Clauss Veretout Guendouzi N.Tavares

Guendouzi Harit Alexis Sanchez

Francfort :

Trapp

Jakić, Ndicka, Smolčić

Dina-Ebimbe, Sow, Kamada, Lenz

Götze, Lindstrøm

Kolo Muani

Le Stade

Ce match se jouera au Deutsche Bank Park (Capacité : 51 500 places).

1900 supporters marseillais seront présents.

L’Arbitre de ce Francfort – OM

L’arbitre du match entre l’OM et Franfort sera Gil Manzano. Diego Barbero et Angel Nevado l’assisteront. Juan Martinez Munuera et Paolo Valeri seront les arbitres chargés de la VAR. Le quatrième arbitre sera Guillerme Cuadra Fernandez.

La Météo

Prévision météo à Francfort à 21h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 46%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 14°C / ressentie 14°C

– Vent : SO 7 km/h

– Taux d’humidité : 92%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Francfort en C1

Victoires de l’OM : 0 Matchs nuls : 0 Victoires Francfort: 1

Déclarations d’avant-match

« Bailly est absent, Kolasinac il y avait un risque de second jaune, là il est avec nous à 100%. Gueye est absent pour un coup au genou. Ce que j’ai ressenti après le match de Lens était correct. Je peux seulement vous dire que l’équipe est prête pour le match de demain. (…) Au match aller, le problème est venu de la blessure de nos défenseurs. Ce n’était pas facile. Mais bien sûr Francfort a plein d’atouts mais on sera prêt pour demain. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (25/10/2022)

» Ils (les Marseillais) ont gagné les deux matches de Ligue des champions contre le Sporting entre leurs défaites en Championnat. Certains de leurs matches ont été très serrés. Sur le chemin du retour de Gladbach samedi, nous avons regardé leur match contre Lens (1-0 en faveur des Sang et Or) et ils auraient pu le gagner. C’était un match de Ligue 1 typique, très physique, incroyablement intense avec des duels musclés. C’est aussi sur ça que je les attends. Demain (mercredi) sera un match serré car l’Olympique de Marseille sait que nous ne pouvons plus les rattraper s’ils gagnent. Ils peuvent donc s’assurer de rester en Europe pendant l’hiver. C’est la situation de Marseille et ils vont donner tout ce qu’ils ont. Ce sera donc très serré mais nous nous sentons prêts pour ce match et cette situation. Ce sera à nous de le montrer. » Olivier Glasner – Source : Conférence de presse (25/10/22)

Mercato OM : Di Meco serait impitoyable dans le dossier Gerson !

Sur RMC, Eric Di Meco est revenu sur les déclarations du père de Gerson. L’ancien joueur n’a pas apprécié la prise de parole du clan brésilien.

L’Olympique de Marseille va jouer un match capital dans sa course aux huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Francfort. A quelques heures de ce choc, le père de Gerson qui est également son agent a poussé un coup de gueule dans un entretien accordé à L’Equipe.

J’attrape Gerson par l’épaule et je lui dis tu prends tes valises et tu te casses on ne veut plus te voir — Di Meco

Forcément, les médias se sont emparés de ce gros dossier et en ont parlé dans leurs émissions. Pour Eric Di Meco qui était sur RMC, cette situation ne peut plus durer, Gerson doit absolument quitter le club. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille explique ce qu’il aurait fait en tant que dirigeant !

« Je suis stupéfait. Si je suis président de l’OM aujourd’hui, et que j’entends cette déclaration, j’attrape Gerson par l’épaule et je lui dis tu prends tes valises et tu te casses on ne veut plus te voir. Pendant six mois l’an dernier, on se demandait pourquoi il était international brésilien. Qu’il ait fait trois bons mois, c’est la moindre des choses ! Là il fait onze matchs. Il est titulaire sur les trois ou quatre premiers matchs. Et après il sort de l’équipe parce qu’il n’est pas bon. Un mec, qui a eu sa chance, mais n’est pas bon, il faudrait qu’il joue… » Eric Di Meco – Source : RMC (25/10/22)

⚪🔵 Eric Di Meco : « Moi, si je suis le président de l’OM et que j’entends cette déclaration, je vais attraper le petit Gerson et je vais lui dire de prendre ses valises et de se casser. » #RMClive pic.twitter.com/M8IrSQ9JKW — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 25, 2022

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao– Source : l’Equipe