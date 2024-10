La confiance de Balerdi face au PSG, le point sur les absents de De Zerbi et Cataldo dénonce la démagogie des Ministres… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : La confiance de Balerdi face au PSG, le point sur les absents de De Zerbi et Cataldo dénonce la démagogie des Ministres…

OM : « On est prêts », la confiance de Balerdi avant d’affronter le PSG

Leonardo Balerdi était en conférence de presse ce vendredi après-midi avant la rencontre face au PSG. Le défenseur central s’est exprimé sur la pression avant de jouer contre les hommes de Luis Enrique.

« On a de l’espoir mais pas seulement pour ce match. Cette semaine est spéciale pour nous. On va jouer ce match avec confiance et espoir. Sur ce match, je pense qu’il faut faire attention à toutes les équipes mais leurs attaquants sont très efficaces. Il faut faire attention à la profondeur avec leurs ailiers. Ils jouent beaucoup avec eux et aux appels des milieux offensifs. On travaille sur ça. On sait que ce sera un match difficile, avec de l’intensité. Mais on est prêts. Dans la saison, il y a des matchs clés. On le prend comme ça. La différence entre les équipes, peut-être qu’ils ont moins de noms comme Messi / Neymar / Mbappé mais ils ont un collectif et entraîneur magnifique. On s’attend à un match très difficile à jouer. Cette semaine on a beaucoup beaucoup travaillé. Ce match, on le joue sur des petits détails. J’espère que l’arbitrage sera parfait, ça nous aidera à jouer notre meilleur football. Je dois aussi le dire en tant que capitaine, ceux qui ont de l’expérience aussi. Les jaunes, ça donne le tempo sur le reste du match. J’avais tellement envie de jouer face à Lyon, c’est aussi peut-être ça que j’ai pris jaune. L’intensité est très importante mais pas seulement celui-ci mais tous. Le dernier match qu’on a joué, on a mis la pression sur leurs défenseurs. Je pense que ce sera un match différent. On ne joue pas comme avec Tudor mais l’intensité avec ce maillot, ça doit être tout le match. Le PSG peur? Ce n’est pas vraiment le bon mot. On n’avait pas peur mais il faut les respecter. Ils avaient des grands attaquants, de grands joueurs mais maintenant ils ont une grande équipe aussi. Ils sont champions quasi tous les ans, ça veut dire quelque chose. On va les respecter et mettre l’intensité. On n’a pas d’autres objectifs. On a une nouvelle équipe mais avec la mentalité et des objectifs très clairs… Le coach nous demande d’avoir cette mentalité, peu importe l’équipe, on joue à égalité. Au Parc des Princes, on va aller gagner. A Nantes, on veut gagner… C’est la mentalité que l’on doit avoir en jouant dans ce club »

OM : De Zerbi s’explique sur l’absence de joueurs à l’entraînement ! « J’ai quelques doutes »

Roberto De Zerbi était en conférence de presse ce vendredi après-midi avant la rencontre face au PSG. Le coach italien s’est exprimé sur la situation physique des joueurs avant de jouer contre les hommes de Luis Enrique.

« Garcia/Lirola/Murillo/Brassier? Brassier est en forme, Garcia et Merlin on verra demain. Garcia a eu des soucis après le match vs MHSC. Murillo était un peu fatigué mais il est dans le groupe. J’ai quelques doutes, peu mais j’en ai aussi. Lirola c’est bon aussi pour lui. »

OM – PSG : Cataldo dénonce la démagogie des ministres !

Christian Cataldo, le responsable des Dodger’s, a récemment réagi aux déclarations de Gil Avérous, le ministre de l’Intérieur, au sujet de la billetterie nominative dans le cadre des événements sportifs.

Avant le Classique OM – PSG, les politiques communiquent en prônant des solutions pour combattre l’homophobie et la violence dans les stades. Mais leurs propositions existent déjà. Lors d’une intervention sur RMC, Christian Cataldo a commenté les propos de Gil Avérous, soulignant que le système de billetterie nominative est déjà en place au stade Vélodrome depuis plus de dix ans. Il a déclaré : « Chez nous, la billetterie nominative existe depuis dix ans. Il y a 49 000 abonnés cette saison et donc 49 000 noms, en plus des places qui sont ensuite vendues. Instaurer des contrôles avec des cartes d’identité à l’entrée ? Je lui souhaite bien du courage. Quand vous ouvrez les portes à 19 h pour un match à 21 h, avec 65 000 personnes, allez contrôler 65 000 cartes d’identité… Ça va faire des émeutes. C’est nul et c’est impossible à faire. » Il a également exprimé son scepticisme face aux déclarations sur les chants homophobes : « On a prévu d’encourager notre équipe. Point barre. »

La billetterie nominative existe depuis dix ans

Bruno Retailleau, quant à lui, a annoncé son intention d’envoyer des policiers en tenue civile dans les tribunes des stades. Il a précisé : « Je placerai des policiers ou des gendarmes, très régulièrement, en tenue civile dans les stades pour repérer individuellement untel ou untel qui conduit la danse, untel ou untel qui est en train de déraper, les fauteurs de troubles. Je veux des sanctions beaucoup plus personnalisées et individualisées. Vous ne les verrez pas. On aura un dispositif. Je ne vais pas vous dire où ils seront. » Cependant, Christian Cataldo a insisté sur le fait que ces dispositifs existent déjà dans son stade : « Ça existe déjà chez nous depuis des années. Les policiers savent ce qu’il se passe en tribunes. Il y a des policiers en tenue civile dans les virages, on en connaît. (…) donc le ministre est noyé et perdu. »

Ça existe déjà chez nous depuis des années

La problématique de la violence dans le football reste un enjeu crucial. Les incidents continuent de se produire chaque saison, sans qu’aucune solution durable ne semble se dessiner. La lutte contre la violence dans les stades est plus que jamais d’actualité et nécessite des mesures efficaces pour garantir la sécurité des spectateurs.