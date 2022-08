La décision de Bakambu, Caleta-Car pisté en Premier League, une offre arrive pour Dieng? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : La décision de Bakambu, Caleta-Car pisté en Premier League, une offre arrive pour Dieng?

Mercato OM : Bakambu a pris une décision concernant son avenir?

Avec près de 8 attaquants à l’Olympique de Marseille, le club va devoir dégraisser afin d’y voir plus clair à ces postes. Bakambu aurait pris une décision pour son avenir.

Les arrivées de Luis Suarez et Alexis Sanchez au poste d’attaquant vont changer beaucoup de choses à l‘Olympique de Marseille. Pour le moment, c’est le trio Gerson Ünder Milik qui est préféré par Igor Tudor pour être titulaire en Ligue 1 lors des deux premiers matchs de la saison.

Bakambu ne veut pas quitter l’OM

Bakmabu et Payet entrent en jeu, passant devant Bamba Dieng qui est mis de côté pour des raisons contractuelles. Les supporters, eux, préféreraient voir le Congolais quitter le club en voyant ses performances décevantes ces derniers mois. Seulement, l’attaquant n’aurait pas l’intention de partir de Marseille.

D’après les informations de Relevo, le Celta Vigo n’arrête pas de contacter l’entourage de Cédric Bakambu. Ce dernier aurait cependant fait savoir qu’il ne voulait pas quitter l’Olympique de Marseille et qu’il souhaitait rester avec sa famille qui est déjà installée dans le sud de la France.

🔃 Selon @relevo, le club du Celta Vigo tenterait de convaincre Cedric Bakambu de signer chez eux. Le joueur leur aurait fait savoir que l’argent n’était pas un problème mais qu’il avait toute sa famille à Marseille et ne souhaitait pas déménager.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/kaQEjLtkjl — OM Inside ⭐ (@OM_Inside) August 15, 2022

Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! – De Bono

Il y a quelques semaines, Besiktas était venu aux renseignements pour Cédric Bakambu. Notre consultant Jean-Charles De Bono souhaitait déjà le voir partir pour laisser de la place à Bamba Dieng dans l’effectif de l’Olympique de Marseille.

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)

Mercato OM : Un club de Premier League fonce sur Caleta-Car?

L’Olympique de Marseille veut se séparer de Duje Caleta-Car à qui il ne reste qu’un an de contrat. D’après le journaliste Ashley Preece, le Croate est pisté par Aston Villa.

La situation de Duje Caleta-Car est de plus en plus claire à l’Olympique de Marseille. Comme Longoria l’avait confirmé en conférence de presse, il ne devrait plus jouer tant qu’il n’a pas accepté de quitter le club ou alors de prolonger son contrat d’une saison au moins.

Caleta-Car, une solution pour Aston Villa?

Avec la grosse blessure de Diego Carlos qui a subi une rupture du tendon d’Achille ce week-end, Aston Villa va devoir relancer ses plans B au poste de défenseur central. Eloigné des terrains au moins jusqu’à la fin de l’année civile, le Brésilien va devoir être remplacé. D’après le journaliste Ashley Preece, l’international croate Duje Caleta-Car en fait partie. Il est suivi depuis le deal avec Boubcar Kamara au tout début du mercato.

Duje Ćaleta-Car of Marseille could be another option that Aston Villa consider as he was looked at during the Boubacar Kamara deal ✍️ [@PreeceObserver] #avfc pic.twitter.com/isqZ0vGKcW — Total Villa (@Total_Villa) August 15, 2022

Ribalta fait le point sur les dossiers chauds de la fin du mercato

Interrogé par PVsport, le bras droit de Pablo Longoria a évoqué les situations de Bamba DIeng, Duje Cale Car, Kevin Strootman et Jordan Amavi. Si les deux derniers devraient quitter l’OM avant le 31 août, l’incertitude existe pour les deux autres…

« Pour Dieng, nous avons des appels, des intérêts, mais aucune offre sérieuse. Ćaleta-Car ? C’est très simple, très clair comme le dit le président. Au 1er septembre, il ne lui restera qu’une année de contrat donc cela veut dire qu’on peut le vendre, mais qu’un autre défenseur central va arriver. Duje (Ćaleta-Car) est un de nos joueurs, le marché est ouvert, certains peuvent venir, d’autres partir. Il peut prolonger aussi mais on ne sait pas. Pour l’instant, il n’y a eu aucune offre sérieuse, on a des appels, mais on n’a pas d’offres sérieuses. Strootman ? On parle avec des clubs, on pourrait avoir une solution dans les prochains jours. Cela pourrait aussi se décanter dans les prochaines jours pour Jordan Amavi… » Javier Ribalta – source : PVSport (14/08/2022)

👉🏼Javier Ribalta sur le mercato: « Pour Dieng et Caleta-Car, nous avons des appels, des intérêts, mais aucune offre sérieuse n’est arrivée pour le moment. Pour Strootman et Amavi, nous avons des intérêts, ça pourrait se décanter dans les prochains jours. » (@PVSportFR) #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 14, 2022

Mercato OM : Dieng entre Lorient et Nice ? Un offre de plus de 10M€ à venir ?

Alors que son avenir semble s’écrire loin de Marseille, Bamba Dieng serait ciblés par deux clubs de Ligue 1. Une équipe serait sur le point passé à l’action.

Malgré son envie de rester au club, Bamba Dieng pourrait ne pas s’éterniser à Marseille. Le sénégalais n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur marseillais Igor Tudor qui lui reproche un manque d’investissement à l’entraînement et plusieurs kilos en trop. Bamba Dieng pourrait donc quitter l’OM dès cet été. Plusieurs clubs ont déjà fait part de leurs intérêts pour l’international sénégalais. En effet le FC Lorient aurait coché le nom de Dieng pour venir renforcer leurs attaques Selon les informations du souvent bien renseigné Mohamed Toubache-Ter, Bamba Dieng serait intéressé par la perspective de rejoindre Lorient.

Longoria pas emballé par un prêt

Ce qui pourrait compliquer l’opération est la volonté des dirigeants marseillais de vendre leur attaquant de 22 ans, or les Merlus ne proposent qu’un prêt à l’OM. Pablo Longoria espère récupérer des liquidités avec plusieurs ventes d’ici à la fin du mercato et compte bien profiter de la valeur marchande en hausse du champion d’Afrique. Un prêt semble donc difficile à concrétiser aujourd’hui. La volonté du joueur, qui souhaitait initialement rester à Marseille, de rejoindre la Bretagne pourrait faciliter un transfert vers Lorient. Dieng serait néanmoins pisté par des formations plus huppés dont l’OGC Nice en France et Everton en Angleterre. Les Aiglons seraient sur le point de transmettre une offre de 10 Millions accompagné de bonus aux dirigeants marseillais. Pablo Longoria espère vendre Bamba Dieng aux alentours de 15 Millions d’euros, alors que sa valeur marchande est estimée à 10 Millions selon Transfermarkt.

Sur le dossier Bamba Dieng, l’unique club qui peut couper l’herbe sous le pied de Lorient est Nice.

Marseille veut vendre le joueur. D’ailleurs, Nice s’apprêterait à dégainer une offre d’un montant de 10M€ + bonus. #FCLorient #OM #OGCN — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 16, 2022

Alors que l’agent de Dieng est à Lorient, il n’y serait pas pour des négociations concernant l’attaquant olympien mais pour un autre joueur selon la Provence.

Son agent est à Lorient pour un autre (jeune) joueur à l’essai là-bas. — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 16, 2022

Mercato OM : « Dieng ? Une simple valeur marchande pour la direction » – https://t.co/93TvI90oVw pic.twitter.com/ou7suw4SuB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 16, 2022

« C’est une situation particulière qu’il faut régler au plus vite ! »

Moussa Maaskri est revenu la semaine dernière pour FC Marseille sur la gestion de Bemba Dieng à l’OM. Il comprend la volonté de Tudor d’écarter un joueur en instance de départ mais réclame que la situation se règle rapidement.

« C’est dommage parce que c’est un jeune joueur. Il a l’avenir devant lui. Il ne faut pas le stopper dans son élan. C’est aussi à lui de savoir ce qu’il veut faire à l’OM. Je pense que Dieng est victime de la gestion de Tudor. Il ne veut pas mettre dans son équipe un joueur qui est sur le départ et ça peut se comprendre. Il aura plus intérêt à mettre sur le terrain quelqu’un qui va jouer cette saison plutôt qu’un joueur qui va probablement partir avant la fin du mercato. C’est une situation qui est un peu particulière. Je ne pense pas qu’il y ait de coupable dans cette affaire, que ce soit du côté du joueur ou du côté du club. C’est une situation qu’il faut vite régler. Bemba Dieng, c’est un bon joueur de football et il a besoin de jouer. Si ce n’est pas à l’OM, ce sera ailleurs C’est un peu un problème de riche. On a beaucoup de joueurs et on doit se séparer de plusieurs d’entre eux qui ont pourtant des qualités pour faire de la place à d’autres. » Moussa Maaskri – Source : Football Club de Marseille (08/08/2022)