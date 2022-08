Mercato OM : Ménès emballé par la rumeur Ronaldo !

Sur son blog, Pierre Ménès a évoqué une arrivé de Cristiano Ronaldo à Marseille. Le journaliste est emballé par l’idée de voir le portugais rejoindre la Ligue 1.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo continue d’enflammer la planète football. Seulement un an après son retour à Manchester United, le portugais chercherait déjà à faire ses valises. Sur les réseaux sociaux plusieurs fans de l’OM se sont mis à rêver d’une arrivée de Ronaldo à Marseille. Désireux d jouer la Ligue des Champions cette saison, le portugais pourrait le faire à Marseille même si cela semble difficilement envisageable étant donné les fiances du clubs phocéen. Le rêve de voir Ronaldo porter le maillot de l’OM fait encore parler aujourd’hui. Sur son blog, Pierre Ménès s’est penché sur la situation du portugais et sur une éventuelle arrivée à Marseille.

» Il vieillit. Il a quand même mis des buts l’année dernière dans une équipe qui ne fonctionnait pas. Maintenant son attitude durant la trêve n’a pas été bonne. Aller ailleurs, pourquoi pas. Il peut aller au Sporting pour presque rien et faire une tournée d’adieux. Il peut peut-être, la rumeur semble relancée, aller à Marseille. J’adorerais. Ça ferait du bien au club, à la Ligue 1. Ça ferait la même que ce que (Lionel) Messi a fait au PSG. » Pierre Ménès – Source : Youtube (14/08/2022)

« L’amitié Neymar-Mbappé est réelle, Kylian était triste à cause d’un problème privé » « J’adorerais que Ronaldo vienne à Marseille, ça ferait du bien au club et à la Ligue 1 » « La sortie de Grégory Schneider sur l’OM est stupide et inutile »https://t.co/6WIryEim4X via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 15, 2022

Comment le #RonaldOM est devenu Top Tweet Monde !

Il y a un peu moins d’un mois le #RonaldOM était en Top Tweet Monde. Un Twittos OM, Basile Bilo a posté un montage de Cristiano Ronaldo avec le maillot de l’OM. Il n’en fallait pas plus pour enflammer la toile.

#RonaldOM est devenu pendant le mois de juillet l’un des termes les plus utilisés sur Twitter. C’est encore le cas aujourd’hui avec plus 50 000 posts publiés. S’il fallait le rappeler, tous ces posts sont à prendre au second degré.

Je débarque sur le meilleur réseau du monde, en voyant le meilleur joueur du monde, avec le maillot du plus grand club du monde. #RonaldOM pic.twitter.com/pHbwDEgihR — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 19, 2022