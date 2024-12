La grosse colère froide de Létang avant OM – LOSC !

Lors du passage en zone mixte après le match de Ligue des Champions, Olivier Létang, président du LOSC, a exprimé son mécontentement concernant l’équité du calendrier, soulignant que son équipe allait jouer son 25e match, contre seulement 15 pour l’OM. Il a également critiqué le manque de soutien des instances, précisant avoir demandé à jouer dimanche plutôt que samedi, mais n’ayant pas reçu de réponse favorable malgré l’accord du président de l’OM et du diffuseur.

Olivier Létang a exprimé son mécontentement après le match de Ligue des Champions de son équipe, soulignant la difficulté du calendrier imposé à son club. Selon le président du LOSC, il ne remet pas en cause la préparation de ses joueurs mais se questionne sur le fonctionnement des instances du football : « L’idée ce n’est pas de se plaindre, on a un match dans moins de 72h, on sera prêt, les garçons seront prêts. Après il faut s’interroger sur le fonctionnement des instances… »

Létang a insisté sur le déséquilibre qui existe entre les deux équipes, le LOSC devant jouer son 25e match de la saison, tandis que l’OM n’en aura disputé que 15. Il déplore le manque d’équité et les risques pour la santé des joueurs : « À Marseille, ce sera notre 25e match. Le 15e pour l’OM. Je me pose des questions sur l’équité de la compétition, la santé des joueurs et sur la qualité du spectacle. »

Létang voulait jouer le dimanche face à l’OM

🎙️Olivier Létang avant #OMLOSC : «À Marseille, ce sera notre 25e match. Le 15e pour l’OM. Je me pose des questions sur l’équité de la compétition, la santé des joueurs et sur la qualité du spectacle.» Expliquant que Pablo Longoria et le diffuseur étaient ok pour jouer dimanche. pic.twitter.com/VT2HjypxJq — Timothé Crépin (@T_Crepin) December 11, 2024



Le président du LOSC a également souligné l’absurdité de la situation où son équipe joue un match de Ligue des Champions, suivi de seulement 72 heures de repos avant de devoir affronter l’OM : « Jouer un match de Ligue des Champions et 72h après devoir jouer un match qui peut compter pour la suite de la saison. 25 matches vs 15, vous avez remarqué qu’il y a deux clubs qui ont joué mardi en C1 et qui joueront dimanche. »

Létang a précisé avoir tenté de trouver une solution, évoquant une communication avec les instances et un accord avec le président de l’OM et le diffuseur pour jouer dimanche plutôt que samedi, mais son appel est resté sans réponse : « J’ai écrit aux instances, on doit protéger le football. J’avais l’autorisation du président de l’OM (Pablo Longoria) et du diffuseur pour jouer dimanche. Malgré tout on jouera le samedi, il faut que le football soit professionnel. »

Ainsi, le président du LOSC appelle à une meilleure gestion du calendrier pour protéger l’intégrité des joueurs et la qualité du jeu.