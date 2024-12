OM : L’étonnante réponse d’Harit sur le joueur le plus technique de l’effectif !

Interrogé par des enfants en conférence de presse sur le joueur le plus technique de l’effectif, Amine Harit n’a pas donné la réponse la plus évidente !

Qui est le joueur le plus technique de l’effectif de l’OM cette saison? C’est la question à laquelle Amine Harit a dû répondre ce mercredi en conférence de presse face à des enfants. Le Marocain s’est auto-cité mais a donné une autre réponse moins évidente ! « Le joueur le plus technique de l’effectif ? Il y en a plusieurs, je dirais moi ou Mason mais après si c’est une technique plus pure, je vais te dire Valentin Rongier », a déclaré le milieu offensif.

Amine Harit 🇲🇦 : « Le joueur le plus technique de l’effectif ? Il y en a plusieurs, je dirais moi ou Mason mais après si c’est une technique plus pure, je vais te dire Valentin Rongier. » (OM) #TeamOM pic.twitter.com/htiL3Ry4Yl — Infos OM (@InfosOM_) December 11, 2024

De Zerbi : Rongier est déterminant

« On a vraiment fait une très belle première période, mais on ne marque qu’un seul but. On aurait pu créer plus d’occasions et on aurait pu marquer plus de buts vu la qualité de cette première mi-temps. Gagner ici, c’est difficile, Saint-Étienne avait fait 4 victoires ici sur 5 matchs. Le ‘De Zerbi ball’ ? Non, cela n’existe pas, ce sont les joueurs qui jouent, et ils sont très courageux. Ce soir, ils ont fait un très bon match. On peut encore améliorer la mentalité, la générosité sur le terrain, l’altruisme avec ses partenaires. Mais on doit se projeter directement sur Lille maintenant. Il faudra faire le même match à domicile face à nos supporters. Oui, je suis content du match de Rabiot ce soir et de ses prestations depuis qu’il est là. Je suis aussi très content de Rongier, il est déterminant, il a ce qui nous manquait. Il apporte l’équilibre, l’intelligence tactique, en plus de ses qualités sur le terrain », a déclaré l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi au micro de DAZN au terme de la rencontre.

