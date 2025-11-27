La grosse mise au point de l’OM qui répond à Newcastle !

L’Olympique de Marseille a réagi officiellement après la publication, par le Newcastle United FC, d’un communiqué consécutif à la rencontre de Ligue des Champions disputée mardi à l’Orange Vélodrome. Le club marseillais a souhaité apporter des précisions concernant l’accueil des supporters anglais et le dispositif mis en place autour de cet événement européen.

Dans son message, l’OM rappelle que toute l’organisation liée à l’arrivée, à la gestion et à la sortie des supporters visiteurs avait été préparée « bien en amont » du match, en lien étroit avec la Préfecture de Police, l’UEFA et le Newcastle United FC lui-même. Le club souligne que ce dispositif avait été validé par l’ensemble des acteurs concernés et qu’il « a été scrupuleusement appliqué » le soir de la rencontre.

L’OM défend un dispositif « conforme aux standards UEFA »

L’Olympique de Marseille insiste aussi sur les moyens humains, techniques et logistiques mobilisés à chaque match pour garantir un accueil sécurisé aux supporters adverses. Selon le communiqué, ces efforts représentent un investissement « très important », constant d’une rencontre à l’autre, et constituent un engagement fort du club pour assurer les meilleures conditions possibles au public visiteur.

Par ailleurs, l’OM affirme qu’aucun incident ou signalement particulier ne lui a été transmis par Newcastle au cours de la soirée. Ni les représentants du club anglais présents au stade, ni les échanges post-match n’auraient fait état d’un problème lié au dispositif de sécurité. Les retours envoyés par l’UEFA après la rencontre viendraient même confirmer « la qualité du dispositif » et sa bonne exécution opérationnelle.

Communiqué de l’Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 27, 2025



L’Olympique de Marseille, qui rappelle son engagement constant pour les déplacements de ses propres supporters, estime donc ne pas pouvoir accepter que sa responsabilité soit « mise en cause à tort ».

Enfin, le club marseillais tient à saluer la coordination avec la Préfecture de Police, dont l’action a, selon lui, permis le bon déroulement du match et assuré la sécurité de l’ensemble des supporters présents au Vélodrome.