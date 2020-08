La LFP va réajuster le protocole sanitaire avant la reprise de la L1

Inquiète de la recrudescence des cas positif au Covid-19 dans les clubs de L1, la ligue de football professionnel a annoncé des changements dans le protocole sanitaire à suivre.

Dans un communiqué, la LFP a annoncé des changements dans le protocole sanitaire à suivre pour les clubs de Ligue 1. En effet, de nombreux clubs ont eu à déplorer des cas positifs au Covid-19 à l’instar de Nantes, Montpellier ou Strasbourg. Afin de ne pas mettre en péril la reprise planifiée du championnat, la LFP va faire évoluer son protocole sanitaire.

« A deux semaines et demi de la reprise des championnats, la LFP est extrêmement attentive à la situation médicale et sanitaire. (…) Établi pour la reprise des entraînements et les matchs de préparation, le protocole médical doit être ajusté cette semaine pour communiquer aux clubs les derniers arbitrages pour la reprise des championnats ».

Ligue de Football Professionnel – source : Communiqué Officiel, transmis à l’AFP.



PROTOCOLE À DÉFINIR POUR LE PUBLIC AUSSI

Dans la suite du communiqué, la LFP a confirmé qu’elle est toujours en attente de la décision des pouvoirs public concernant les derniers détails à régler sur l’accueil des supporters dans les stades.

« La LFP a participé jeudi dernier à une réunion avec le préfet Denis Robin, directeur de la commission interministérielle de crise (CIC), ainsi que le ministère des Sports et le ministère de la Santé. Le CIC a souligné la qualité des guides sanitaires remis par les Ligues sportives le 15 juin dernier au ministère des Sports. Suite à cette réunion, les autorités publiques doivent revenir vers la LFP cette semaine ».

