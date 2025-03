La mère de Rabiot en remet une couche sur le PSG ! Et remercie l’OM !

Le match PSG – OM de dimanche dernier a laissé des traces. Lors de son retour au Parc des Princes sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a été la cible de chants insultants et de banderoles offensantes, visant notamment sa mère, Véronique Rabiot. Une situation qui a provoqué une vive réaction de cette dernière.

Dans un entretien accordé à L’Equipe, la mère et agente du joueur a vivement critiqué l’attitude du Paris Saint-Germain, qu’elle estime responsable de ces débordements. « Si le PSG a sa part de responsabilités ? Évidemment ! Pensez-vous qu’on peut faire entrer des banderoles de cette taille sans que personne ne soit au courant ? Il les a planquées où le gars ? Dans son slip ? Non ! Bien sûr que non ! » a-t-elle déclaré, mettant en cause la sécurité du club.

Pour Véronique Rabiot, l’absence de réaction immédiate des autorités du football est incompréhensible. « Tout le monde avait été prévenu qu’en cas de chants homophobes, le match serait arrêté. Or, il ne l’a pas été. Il y a deux poids, deux mesures. » Malgré cette situation tendue, Adrien Rabiot ne s’est pas laissé déstabiliser. Sa mère a assuré qu’il restait concentré sur son jeu : « Les banderoles, il ne les a pas vues pendant le match. Il ne les a vues qu’après. Les supporters parisiens peuvent dire ce qu’ils veulent, ils ne le détourneront pas de son match. » Toutefois, le milieu de terrain marseillais a réagi après coup, estimant lui aussi que le club de la capitale avait une part de responsabilité dans ces incidents.

A lire aussi : OM : Le gros sous entendu de ce consultant de l’Equipe sur Greenwood !

Faire entrer des banderoles de cette taille sans que personne ne soit au courant ? Il les a planquées où le gars ? Dans son slip ?

« Ça ne dérange personne ? » : Véronique Rabiot s’indigne après les banderoles et les chants insultants du Parc des Princes

➡️ https://t.co/07eYGOUENP pic.twitter.com/pfw6fLeOgT — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 18, 2025

Dans un communiqué, le club marseillais est rapidement monté au front pour défendre le clan Rabiot : « L’Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les banderoles déployées et les chants injurieux, racistes et discriminatoires descendus des travées du Parc des Princes hier soir, lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Les attaques personnelles visant notamment Adrien Rabiot et sa famille sont ignobles et inacceptables. Le club, qui tient à apporter tout son soutien et sa plus grande solidarité à son milieu de terrain ainsi qu’à ses proches, annonce s’associer à la plainte déposée contre X par la famille d’Adrien Rabiot. Encore une fois, l’OM tient à rappeler qu’il continuera de se montrer intransigeant et inflexible contre tout propos injurieux à l’encontre de son Club, de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses supporters. » Invitée sur les ondes de RMC dans l’émission Génération After, Véronique Rabiot a salué la réaction du club phocéen.

🎙️ Véronique Rabiot : « La réaction de l’OM m’a fait chaud au cœur. Ils ont fait preuve d’une grande élégance. À part ça, je n’ai pas reçu de soutien. Il faut faire bouger les choses pour que ça ne se reproduise pas. » pic.twitter.com/wYL4JGVo8a — After Foot RMC (@AfterRMC) March 17, 2025

L’amour fou entre les Rabiot et Marseille

Si le communiqué officiel n’a été publié que lundi soir, en interne, l’OM a rapidement pris les devants pour soutenir Adrien et Véronique Rabiot. « Oui, ça m’a fait chaud au cœur, et c’est exactement ce que j’ai dit au président. Monsieur Longoria, je lui ai dit, votre message me fait chaud au cœur et apparemment, ils l’ont affiché déjà quand le coach l’a nommé capitaine parce que tout le monde savait, il suffit de réfléchir un petit peu et on savait très bien ce qui allait passer et comment Adrien allait être accueilli. Donc c’était une marque de soutien et d’élégance, oui d’élégance de la part du club, de la part des joueurs parce que les joueurs étaient d’accord, le coach a demandé aux joueurs et tout le monde a été unanime et dans le club de Marseille, c’est preuve d’une grande élégance monsieur et je sais de quoi je parle. »

Cet épisode ravive les tensions entre le clan Rabiot et le PSG, alors que l’ancien Parisien n’avait plus joué au Parc des Princes depuis son départ en 2019. La fracture semble définitivement consommée.