La méthode De Zerbi, la piste David et des nouvelles de Luis Henrique… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’OM ce mardi 7 octobre 2025.

Roberto De Zerbi, un leader rassembleur

L’Olympique de Marseille traverse une période particulièrement positive. Avec cinq victoires en six rencontres, dont un succès retentissant face au PSG (1-0), le club phocéen a redressé la barre après un mois d’août compliqué. La seule ombre au tableau reste la défaite honorable face au Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, concédée sur deux penalties. Mais au-delà des résultats, c’est le management de Roberto De Zerbi qui suscite aujourd’hui l’unanimité au sein du club, selon les informations de RMC Sport.

D’après le média, la direction marseillaise et le staff technique ont appuyé l’idée d’un état d’esprit “seul contre tous” pour ressouder un groupe marqué par un début de saison difficile et l’affaire Rabiot-Rowe. Dans cette dynamique, Roberto De Zerbi s’est imposé comme le chef de file. Le technicien italien n’a pas hésité à prendre la défense de ses joueurs face aux critiques, aussi bien en interne qu’en conférence de presse.

Toujours selon RMC, « les joueurs ont fait bloc » autour de leur entraîneur et ont « particulièrement apprécié » son attitude protectrice. Leonardo Balerdi, souvent pointé du doigt, ou encore Igor Paixão, un peu timide en début d’exercice, ont été publiquement soutenus par leur coach. Cette approche a renforcé la cohésion du vestiaire, où chacun se sent désormais pleinement concerné.

L’effet De Zerbi se lit également sur le terrain : Amine Gouiri, longtemps en manque de confiance, a ouvert son compteur buts contre Metz ce week-end, un symbole fort de la confiance retrouvée. L’OM affiche aujourd’hui une solidité collective et un état d’esprit combatif qui rappellent les grandes périodes du club.

En cultivant la loyauté et la solidarité, Roberto De Zerbi a su transformer la défiance du mois d’août en une véritable force de groupe. L’OM semble avoir trouvé son équilibre sous la direction d’un entraîneur qui a, visiblement, conquis tout son vestiaire.

Jonathan David toujours dans le viseur de l’Olympique de Marseille ?

L’Olympique de Marseille pourrait profiter d’une opportunité inattendue sur le marché. Selon les informations du média espagnol Fichajes.net, l’OM surveille attentivement la situation de Jonathan David à la Juventus, où l’attaquant canadien peine à s’imposer depuis son arrivée cet été.

Recruté librement après la fin de son contrat avec Lille, Jonathan David avait débarqué à Turin avec des ambitions élevées et l’espoir de s’imposer dans un grand club européen. Pourtant, le début de saison ne s’est pas déroulé comme prévu : un seul but inscrit en sept rencontres, des titularisations irrégulières et une adaptation difficile à la Serie A.

Le média espagnol révèle que l’Olympique de Marseille suit attentivement le dossier de l’ancien Lillois, envisageant un possible retour du joueur en Ligue 1 si la situation ne s’améliore pas dans les prochains mois. Le club phocéen verrait en lui un profil intéressant pour renforcer son secteur offensif, dans la lignée de la politique sportive menée par Roberto De Zerbi.

Sous les ordres d’Igor Tudor, David peine à trouver sa place dans le système turinois. L’entraîneur croate alterne ses options en attaque, ce qui empêche le Canadien d’enchaîner les matches et de retrouver la confiance qui faisait sa force dans le Nord de la France. En trois saisons à Lille, il avait inscrit 77 buts toutes compétitions confondues, un rendement qui avait séduit de nombreux clubs européens.

À Marseille, sa connaissance du championnat et son profil complet séduisent. L’idée d’un retour en France serait envisagée si la Juventus décidait de s’en séparer dès le prochain mercato hivernal. La direction marseillaise resterait toutefois prudente : tout dépendra de la volonté du club italien, lié à David jusqu’en 2030.

L’OM déjà bien fourni à ce poste…

Pour l’heure, Jonathan David devra encore convaincre à Turin. Mais si la Juventus venait à ouvrir la porte, l’OM pourrait être l’un des premiers à tenter le coup. Benatia et De Zerbi n’ont pas forcément besoin d’une recrue à ce poste à l’heure actuelle, avec un Aubameyang toujours en forme, un Gouiri qui revient bien et le jeune Vaz en pleine progression. Reste à savoir si cette option avec un club “ami” sera toujours envisagée en fin de saison…

Luis Henrique, enfin des minutes…

Transféré de l’Olympique de Marseille à l’Inter Milan lors du dernier mercato estival contre environ 23 millions d’euros, Luis Henrique peine à justifier l’investissement du club lombard. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’ailier brésilien vit un début de saison particulièrement compliqué sous les ordres de Cristian Chivu, nouvel entraîneur intériste.

Le média italien révèle que l’ancien joueur de l’OM n’avait disputé que 4 minutes de jeu lors d’une brève apparition face au Torino, avant de rester sur le banc contre l’Udinese, la Juventus et l’Ajax Amsterdam. Un temps de jeu famélique qui fait grincer des dents du côté de Milan. La Gazzetta chiffre même son rendement de manière spectaculaire : « Luis Henrique coûte à l’Inter plus qu’un appartement de 300 mètres carrés à Brera : six millions d’euros par minute ». Depuis, le joueur a participé aux trois derniers matches, étant même titulaire face à Cagliari !

Un transfert à 23 millions qui interroge déjà en Italie

En prenant en compte son prix de transfert, le média avait calculé que le Brésilien revenait à 5,75 millions d’euros par minute jouée avant le 21 septembre. Une statistique symbolique mais qui souligne le contraste entre les attentes placées en lui et son impact réel sur le terrain. Depuis, le Brésilien a joué 25 minutes face à Sassuolo, 72 face à Cagliari et 37 face à Cremonese !

Pour autant, La Gazzetta dello Sport nuance le constat : « Luis Henrique n’a pas été rejeté ni mis à l’écart. Il s’agit simplement d’une question d’adaptation ». Le joueur de 23 ans, passé par Botafogo avant son aventure marseillaise, doit désormais assimiler les exigences tactiques du football italien, beaucoup plus rigoureux que la Ligue 1.

Une adaptation plus lente que prévue, mais du temps de jeu en hausse !

L’ancien ailier de l’OM est notamment en concurrence avec Denzel Dumfries pour une place de titulaire sur le flanc droit, un poste où l’intensité et la discipline sont essentielles. Certains observateurs estiment qu’il lui faudra encore du temps pour s’intégrer pleinement.

À Milan, la patience reste de mise, mais les chiffres circulant dans la presse italienne rappellent la pression inhérente à un transfert aussi coûteux. À l’Olympique de Marseille, on observe forcément ce début de saison avec un œil attentif, d’autant que des bonus à la performance pourraient encore rapporter au club phocéen si Luis Henrique parvient enfin à s’imposer.