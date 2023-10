La piste Benatia se précise, l’hommage de Papin et le cap passé par Clauss… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : La piste Benatia se précise, l’hommage de Papin et le cap passé par Clauss..

OM: Ça se précise pour Mehdi Benatia !

Le nom de Mehdi Benatia revient avec insistance ces derniers jours du côté de l’Olympique de Marseille, comme l’avait affirmé le Football Club de Marseille (FCM). L’ancien défenseur international marocain serait en pôle pour devenir le nouveau directeur sportif olympien et succéder ainsi à Javier Ribalta selon La Provence. Les deux parties doivent néanmoins s’accorder sur des difficultés juridiques liées à son activité d’agent.

Comme annoncé par FCM ce mercredi, Mehdi Benatia devrait remplacer Javier Ribalta. Son nom revient avec insistance ces derniers jours à l’OM. D’après les informations de La Provence, l’ex-défenseur du Bayern Munich et de la Juventus Turin serait en pôle pour devenir le nouveau directeur sportif olympien. Avant de finaliser son arrivée, les deux parties doivent toutefois régler des soucis juridiques liés à son activité d’agent non licencié en France dans une société basée à Dubaï (Klan Soccer Agency).

🔴 OM. Ça se précise pour Mehdi Benatia, qui a de grandes chances de devenir directeur sportifhttps://t.co/irrbUxG7y7 — La Provence OM (@OMLaProvence) October 14, 2023

La Provence affirme également que David Friio, jusqu’ici directeur sportif (après avoir été responsable du recrutement puis directeur technique), devrait faire les frais de la réorganisation marseillaise, contrairement à Stéphane Tessier (directeur général) qui prend du poids en interne toujours selon le quotidien. Une source du club a mémé dévoilé qu’il pourrait même succéder à Longoria, si ce dernier venait à partir. « Tessier est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison ».

L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, âgé de 36 ans, pourrait faire son grand retour à La Commanderie, où il a été formé. Il retrouverait alors Pablo Longoria, qu’il a connu à la Juve entre 2016 et 2018, qui voit en lui un futur grand dirigeant à ce poste.

À noter que si la piste devait finalement échouer, un deuxième candidat, Italien, maîtrisant parfaitement la langue française, demeure en embuscade. Son nom n’a pas filtré, mais ce n’est pas Paolo Maldini, ni Walter Sabatini.

Mercato : Papin rend hommage à un ancien coach de l’OM !

Passé par l’Olympique de Marseille dans les années 90, Jean Pierre Papin est devenu une légende du club. L’ancien attaquant reste proche de l’OM et a répondu à quelques questions de Tuttomercatoweb.

L’Olympique de Marseille n’a pas conservé Alexis Sanchez pour cette saison. Une erreur? D’après Jean-Pierre Papin qui a donné une interview à TuttoMercatoWeb, le Chilien a surtout été bonifié par Igor Tudor, un coach qu’il a particulièrement apprécié lorsqu’il était à l’OM !

Tudor a mis en valeur Alexis Sanchez qui est quelqu’un comme Giroud

« Gattuso a les bonnes valeurs pour notre club. Je dois dire que je me suis beaucoup amusé avec Igor Tudor, a affirmé l’ancien buteur à TuttoMercatoWeb. Il a mis en valeur Alexis Sanchez qui est quelqu’un comme Giroud et qui est un professionnel exemplaire : il arrive deux heures plus tôt et repart deux heures plus tard »

Pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille

Alexis Sanchez avait expliqué dans son post Instagram qu’il voulait rester à Marseille encore une saison de plus mais que la direction marseillaise en a décidé autrement. Simple désaccord financier ou réelle volonté de la part du board olympien de ne pas reprendre Sanchez?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Le message d’Alexis Sanchez sur Instagram :

« Pour Marseille et son equipe je n’ai que des remerciements vis à vis de la direction du club de son équipe médicale du personnel de la cuisine et de tout le club. Avec mes partenaires j’ai partagé de très bons moments. Merci de m’avoir supporté et pardon de leur mettre la pression à chaque match et à chaque entraînement hahahahaha, a plaisanté l’international chilien avant de poursuivre ses remerciement aux supporters. Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments. J’ai passé d’excellent moments et j’en garde de très bons souvenirs. Enfin je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaite mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte. Un grand Merci à Marseille »

OM : Le gros cap passé par Jonathan Clauss !

Après une belle prestation face aux Pays-Bas ce vendredi soir avec l’Equipe de France, Jonathan Clauss a passé un cap dans la hiérarchie. Pour Bixente Lizarazu, il est clairement la meilleure alternative à ce poste.

Jonathan Clauss a été récompensé de son très bon début de saison avec une sélection en Equipe de France. Après une magnifique prestation contre les Pays-Bas ce vendredi, le Marseillais a mis tout le monde d’accord à ce poste. Bixente Lizarazu l’a même expliqué au micro de Téléfoot ce dimanche.

« La qualité de débordement et de centre de Jonathan Clauss, il le démontre en Bleu et à l’OM, c’est ce qu’on attend d’un arrière latéral, explique l’ancien joueur de l’oM. Si on veut un arrière droit offensif, Clauss est le meilleur choix pour moi. »

« La qualité de débordement et de centre de Jonathan Clauss, il le démontre en Bleu et à l’OM, c’est ce qu’on attend d’un arrière latéral. Si on veut un arrière droit offensif, Clauss est le meilleur choix pour moi »@BixeLizarazu sur l’apport de Clauss chez les Bleus pic.twitter.com/KgF9RMfXcW — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 15, 2023

Clauss a été égal à lui-même. C’est très positif pour lui et pour l’équipe — Deschamps

Le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a apprécié la performance de son joueur face aux Pays Bas.

💬 Didier Deschamps sur Jonathan Clauss : « Il a été égal à lui-même. C’est très positif pour lui et pour l’équipe »#PBSFRA #lequipeFOOT pic.twitter.com/Cu001O5Klg — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) October 13, 2023

« Clauss est intéressant. Il a été égal à lui-même. Il est tranquille avec le ballon, même si cela commençait un peu à tirer sur les ischios-jambiers vers la fin. Il a fait pas mal d’aller-retour. Il confirme également ce qu’il a réalisé depuis le début de la saison avec Marseille. Il joue beaucoup, quasiment tous les trois jours. Il a une capacité technique, d’être présent définitivement même si aujourd’hui il n’y avait pas une énorme adversité en face de lui. C’est très positif pour lui et pour l’équipe », a constaté Deschamps.