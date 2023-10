OM: « Tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison »

Après le départ de Javier Ribalta, David Friio pourrait également quitter l’Olympique de Marseille d’après les informations de La Provence. Pablo Longoria est resté quant à lui le président de l’OM. En interne, un nom se dégagerait pour le remplacer en cas de départ en fin de saison.

Les manœuvres se poursuivent à l’OM. Après les départs de Marcelino et de Javier Ribalta, Pablo Longoria, qui est finalement resté président du club phocéen malgré une réunion houleuse entre les dirigeants et certains groupes de supporters, a décidé de nommé Gennaro Gattuso sur le banc olympien. L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juve Mehdi Benatia, pourrait devenir le prochain directeur du football. Selon les informations de La Provence, l’avenir du directeur sportif David Friio est également incertain et aussi en discussions.

Tessier pour remplacer Longoria en cas de départ ?

Une source de l’#OM à @laprovence : « Tessier est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison » pic.twitter.com/JX5Y4bEZOS — OManiaque (@OManiaque) October 14, 2023

Toujours d’après La Provence, le poids pris par Stéphane Tessier, le directeur général, s’est d’avantage confirmé. Une source du club a affirmé au quotidien qu’il pourrait même succéder à Longoria, si ce dernier venait à partir. « Tessier est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison« .