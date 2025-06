La piste Lang éteinte définitivement, ce joueur au milieu de terrain devrait rester et une autre piste au PSV… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 23 juin 2025 ! Au programme ce soir : Noa Lang devrait rejoindre Naples, ce joueur au milieu de terrain pourrait rester un an de plus à l’OM et la piste Bakayoko devient froide !

Mercato OM : Lang file à Naples, les détails financiers du deal !

L’Olympique de Marseille envisageait le mois dernier de recruter Noa Lang, l’ailier néerlandais du PSV Eindhoven, pour combler le vide laissé par Luis Henrique, parti à l’Inter. Ce dossier a toutefois pris une toute autre tournure ces derniers jours.

Selon La Gazzetta dello Sport, repris par le journaliste Guillaume Pacini, Noa Lang va finalement s’engager à Naples. Le transfert se concrétise autour de 25 millions d’euros, avec un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 2,5 M €/an — une offre solide pour un joueur de 25 ans .

25M€ de transfert et un salaire brut estimé à plus 400k€ / mois !

Gazzetta : Noa #Lang arrive au Napoli pour 25M, contrat de cinq ans et salaire de 2,5M/an. Négociations en cours pour Darwin Nunez, Naples est prêt à proposer 40M



En parallèle, Naples ne s’arrête pas là : le club italien serait déjà en négociations pour Darwin Núñez, et serait prêt à offrir jusqu’à 40 M € pour l’attaquant uruguayen. L’OM était tenté par le profil percutant de l’ailier gauche, mais Naples a accepter de payer 25M€ pour son transfert du PSV. Medhi Benatia va devoir trouver un autre profil à ce poste afin de fournir à Roberto De Zerbi un pendant à Greenwood côté gauche…

Profil et statistiques de Noa Lang

Lang présente un profil offensif très intéressant :

257 matchs disputés en carrière, dont 192 titularisations , pour 72 buts et 55 passes décisives .

en carrière, dont , pour et . Avec le PSV , sur 52 matchs, il a inscrit 11 buts et délivré 13 passes décisives .

, sur 52 matchs, il a inscrit . En Ligue des Champions 2024/25 , il a joué 10 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives , avec 81 % de passes réussies et une vitesse maxi de 32,9 km/h.

, il a joué 10 matchs pour , avec et une vitesse maxi de D’autres sources mettent en avant ses 11 buts et 11 passes décisives en Eredivisie sur la saison 2024/25, étayées par environ 1900 minutes de jeu.

Mercato OM : Gros salaire, prestations mitigées… mais il devrait rester !

Arrivé il y a deux ans du côté de l’OM, le milieu de terrain Kondogbia, repositionné défenseur central à mi-temps, serait bien parti pour rester. De Zerbi apprécierait le profil et l’expérience du joueur, et aimerait l’utiliser dans l’entrejeu pour la saison prochaine.

De Zerbi va pouvoir imposer sa patte encore plus l’année prochaine sur l’OM en étant impliqué dans le mercato de A à Z. Après une saison pleine à Marseille, le tacticien italien a pu se familiariser avec son effectif et peut désormais avoir la main sur le choix des joueurs. Et malgré le nombre conséquent de recrues qui devrait arriver durant ce mercato, le coach va également devoir composé avec certains joueurs déjà présents.

Et parmi ces joueurs, certains ont fait grosse impression à De Zerbi lors de sa première saison sur le banc de l’OM. En effet, alors que le milieu de terrain risquerait de beaucoup bouger à Marseille, entre les potentiels départs de Rongier et Bennacer, c’est finalement Kondogbia qui pourrait tirer son épingle du jeu. Baladé pour dépanner en défense central cette saison, le milieu de 32 ans pourrait réintégrer pleinement l’entrejeu l’année prochaine.

De Zerbi conquis par Kondogbia ?

D’après des informations de La Provence, De Zerbi souhaiterait conserver l’ancien milieu de l’Atlético Madrid et pourrait lui confier de nouveau les clés du milieu de terrain. Le tacticien a été séduit par le joueur et ne souhaite pas se séparer de lui. Après avoir rendu plusieurs services en tant que défenseur central, le joueur pourrait donc retrouver son poste d’origine.

Un départ n’est donc plus à prévoir du côté des dirigeants qui ont confiance en De Zerbi. Le tacticien italien est convaincu qu’avec la Ligue des Champions, l’expérience du joueur pourrait être un vrai plus pour l’équipe, relativement jeune. Ainsi, Kondogbia pourrait enchaîner une deuxième saison avec l’OM. À voir ce qu’il adviendra de l’avenir incertain qui plane autour de Rongier et Bennacer.

Mercato OM : Johan Bakayoko, une piste froide ?

Alors que l’OM continue de chercher des attaquants capables de renforcer le secteur offensif de l’équipe, le club avait pris des renseignements pour Johan Bakayoko. Mais entre la concurrence et le positionnement du joueur du PSV, l’OM pourrait finalement passer son chemin.

Longoria et Benatia vont avoir encore du travail dans les mois à venir pour recruter des joueurs d’exceptions à l’OM. Alors que la piste Medina reste toujours très active mais peine à avancer, la question du remplacement de Luis Henrique sur l’aile gauche est également un des dossiers chauds de cet été. Noa Lang, un temps piste, semble désormais se diriger du côté de Naples, champion d’Italie en titre.

Mais récemment, c’est une autre rumeur autour d’un joueur du PSV également qui a pris de l’ampleur. En effet, l’OM observerait Johan Bakayoko, l’ailier droit belge, qui devrait être vendu cet été. Arrivant en fin de contrat lors de l’année prochaine, le club du PSV, conscient que le joueur ne prolongera pas, chercherait donc à le vendre dès cet été. Une opportunité que l’OM a regardée avec intérêt mais qui ne devrait finalement aboutir à rien.

Un problème d’équilibre dans l’effectif ?

En effet, le talentueux joueur de 22 ans, ne rentrerait finalement pas dans les cordes de l’OM pour plusieurs raisons. La première est qu’en dépit du prix du transfert, qui aurait pu être avantageux en raison de la situation contractuelle du joueur, la concurrence risque d’être forte. Et plusieurs clubs anglais s’intéresseraient au joueur Belge, qui possède une fiscalité bien plus importante et pourraient donc doubler l’OM en proposant un meilleur contrat.

Selon Sacha Tavolieri, “L’Olympique de Marseille a eu un temps de l’intérêt pour Johan Bakayoko, mais ce dossier n’est actuellement pas un dossier chaud sur la Canebière.”

Johan Bakayoko, dossier froid ?

🔵⚪️ Infos #OM :

🇧🇪 L'Olympique de Marseille a eu un temps de l'intérêt pour Johan Bakayoko, mais ce dossier n'est actuellement pas un dossier chaud sur la Canebière.

De plus, le joueur évolue en tant qu’ailier droit, le même poste qu’occupe actuellement Greenwood, titulaire intransférable et indéboulonnable. Un problème majeur car l’OM ne pourrait pas mettre un des deux ailiers sur le banc, et un repositionnement semble également compliqué. Longoria et Benatia devraient donc abandonner la piste pour se concentrer sur d’autres dossiers plus réalisables et abordables.