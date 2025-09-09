La piste Malcom, deux gros retours et la valeur de l’effectif en hausse… Les 3 infos OM du 9 septembre 2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 9 septembre dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Malcom, une piste envisagée mais vite refermée

L’Olympique de Marseille a vécu un été particulièrement agité sur le marché des transferts. Avec pas moins de 12 recrues venues renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, le club phocéen s’est affirmé comme l’un des acteurs majeurs du mercato estival en Europe. Derrière cette activité intense, un homme se distingue : Medhi Benatia. Le directeur sportif de l’OM a multiplié les pistes et les tentatives, certaines menées à terme, d’autres restées à l’état de simples approches.

Parmi les noms étudiés figure celui de Malcom, l’ancien Bordelais aujourd’hui âgé de 28 ans. D’après FootMercato, Benatia avait identifié l’international brésilien comme une option crédible au poste d’ailier droit, notamment pour apporter de la concurrence à Mason Greenwood, considéré comme l’arme offensive majeure du côté droit marseillais.

La réflexion a existé à deux moments clés du mercato. Dans un premier temps, au début de l’été, lorsque l’OM cherchait activement à densifier ses ailes. Puis plus tard, en fin de marché, alors que le dossier Edon Zhegrova s’enlisait et que l’urgence d’une alternative commençait à se poser. Mais dans les deux cas, les discussions n’ont pas dépassé le stade d’une prise de renseignements.

Les coulisses du mercato de Ligue 1 avec certaines pistes folles tentées par des clubs français. Malcom à l’OM, Sofyan Amrabat au Paris FC… à lire. ⬇️ https://t.co/GyLGFavX0L — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) September 8, 2025



Autrement dit, le dossier Malcom n’a jamais véritablement décollé. Ni du côté du joueur, engagé avec Al Hilal en Arabie Saoudite, ni du côté marseillais, où la priorité est restée ailleurs.

Benatia, symbole d’un mercato offensif

Si la piste Malcom n’a pas abouti, elle illustre le mode opératoire de Benatia cet été : explorer un maximum de solutions, sans hésiter à sonder des profils expérimentés et connus du championnat de France. Le directeur sportif n’a pas ménagé ses efforts pour offrir à De Zerbi un effectif compétitif, à la hauteur des ambitions olympiennes.

Igor Paixao et Facundo Medina ont repris l’entrainement !

L’Olympique de Marseille prépare son rendez-vous de vendredi soir face au FC Lorient au Stade Vélodrome avec une bonne nouvelle pour ses supporters. Alors que les Phocéens veulent enchaîner à domicile, Roberto De Zerbi peut compter sur le retour à l’entraînement de deux de ses recrues : Igor Paixao et Facundo Medina.

L’ailier brésilien et le défenseur argentin avaient manqué plusieurs semaines de compétition en raison de pépins physiques. Leur reprise collective ce lundi a été confirmée par des images diffusées sur le site officiel du club.

Retour à l’entraînement de Paixao 🇧🇷 Bientot les terrains 😀 pic.twitter.com/sKyoiSPTnB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 8, 2025

Arrivé cet été, Igor Paixao avait rapidement séduit par sa vitesse et sa percussion, mais une gêne musculaire l’avait contraint à un arrêt prématuré. Lundi, il a repris les séances avec le groupe. Si la date exacte de son retour à la compétition n’est pas encore connue, ce retour progressif rassure le staff. « Igor a retrouvé de bonnes sensations, il faudra encore gérer son temps de jeu mais c’est une étape importante », a indiqué une source proche du club.

📷le retour de Medina se précise ! 🇦🇷 pic.twitter.com/ROWHBEWYF8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 9, 2025



De son côté, Facundo Medina retrouve enfin les terrains après une blessure à la cheville. L’international argentin, qui devait renforcer l’axe marseillais, n’avait pas encore pu s’imposer sous ses nouvelles couleurs. Sa présence à l’entraînement collectif confirme que la phase de soins est désormais derrière lui.

Ces deux retours apportent un souffle d’optimisme dans un effectif qui a dû composer avec plusieurs absences depuis le début de saison. Pour De Zerbi, voir deux recrues importantes rejoindre le groupe avant une rencontre décisive face à Lorient est un signal encourageant.

Vendredi, l’OM visera un succès pour continuer sa dynamique à domicile. Même si leur titularisation semble prématurée, la réapparition de Paixao et Medina dans le groupe pourrait déjà être une première victoire pour le club et ses supporters.

Une hausse historique de la valeur marchande de l’OM ?

Après un mercato estival particulièrement agité, l’Olympique de Marseille voit la valeur de son effectif grimper en flèche. Selon les dernières données publiées par le site spécialisé Transfermarkt, l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi a vu sa cote progresser de manière spectaculaire en l’espace de quelques mois.

Avec pas moins de 12 arrivées et 15 départs, le mercato marseillais a été l’un des plus animés de Ligue 1. Au total, la direction olympienne a dépensé 98,5 millions d’euros pour recruter, tout en récupérant 74 millions grâce aux ventes. Un investissement qui se traduit directement dans l’évaluation globale de l’effectif.

💸Mercato OM : la valeur de l’effectif largement revue à la hausse selon transfermarkt ! ⚡️Attention tout de même au pourcentage sur la revente des joueurs type Greenwood ou Traoré…#OM #MercatOM #Effectif #Valeur pic.twitter.com/0y3fzdZxw7 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 9, 2025

En effet, la valeur du groupe olympien est passée de 261,25 millions d’euros en 2024-2025 à 402,4 millions d’euros en 2025-2026, soit une augmentation de plus de 141 millions d’euros en un an. Une progression qui place l’OM au deuxième rang de Ligue 1, juste derrière le PSG (1,08 milliard d’euros), mais devant l’AS Monaco (330,8 M€), Strasbourg (271,05 M€) et Lille (194,8 M€). L’Olympique Lyonnais, longtemps considéré comme un rival direct, n’occupe que la huitième place avec 163,65 M€. Cependant, il faut prendre en compte les pourcentage qui ne sont pas la propriété de l’OM, comme pour Greenwood ou Traoré, mais aussi un joueur comme O’Riley qui est prêté sans OA.

Greenwood en tête, Paixão transfert record

Cette montée en gamme est principalement liée aux recrues estivales. Parmi les dix joueurs les plus chers de l’OM, sept sont arrivés cet été. Le plus coûteux d’entre eux est Igor Paixão, recruté pour 35 millions d’euros en provenance du Feyenoord Rotterdam, ce qui constitue le transfert le plus cher de l’histoire du club.

Derrière, on retrouve Benjamin Pavard et Facundo Medina (25 M€ chacun), O’Riley et Vermeeren (22 M€), ainsi que Traoré et Gomes (20 M€). Le joueur à la valeur marchande la plus élevée reste toutefois Mason Greenwood, estimé à 40 millions d’euros, devant Amine Gouiri (30 M€) et Pierre-Emile Hojbjerg (20 M€).