La piste Ounahi prend de l’ampleur, Riolo choqué ! Payet veut des recrues … Les 3 Infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : la piste Ounahi prend de l’ampleur, Riolo choqué par le match de l’OM et Payet veut des recrues…

Mercato OM : ça se confirme pour Ounahi !

L’Olympique de Marseille va profiter de la fenêtre du mercato hivernal pour se renforcer. En cas de départ de Gerson, Azzedine Ounahi serait bien une priorité de Longoria.

Sur le plateau de Prime Video dans l’après match un journaliste de la plateforme confirme ainsi l’intérêt du club phocéen « Il va y avoir un mercato qui va influer sur la suite de la saison de l’Olympique de Marseille. On en a parlé avec le président du SCO D’Angers qui évoquait l’intérêt de plusieurs clubs. On en profite pour vous confirmer que que l’intérêt de l’OM est extrêmement prononcé pour Azzedine Ounahi surtout en cas de départ de Gerson et donc de rentrées de liquidités »

👀 « On sait que l’intérêt de l’OM est extrêmement prononcé pour Azzedine Ounahi » Le milieu angevin serait-il un bon ajout dans l’effectif marseillais ? #OM #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/USfL77U1HZ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 29, 2022

A LIRE AUSSI : OM : Un dirigeant annonce officiellement son départ !Le président Saïd Chabane avait récemment confirmé que des clubs français étaient sur le coup pour s’attacher les services de son milieu de terrain. « Il y a de telles sollicitations, surtout pour Azzedine qu’il aura du mal à dire non et que nous on aurait également du mal à dire non et à retenir le joueur qui aura sûrement envie de partir. Aujourd’hui, on a deux clubs français qui sont dessus, » a-t-il ainsi déclaré à Prime Video.

OM – Daniel Riolo : ça m’a choqué »

L’Olympique de Marseille s’est imposé très largement face à Toulouse (6-1) ce jeudi soir au stade vélodrome. Dans l’émission l’After Foot sur les RMC, Daniel Riolo est revenu sur la performances des joueurs de Tudor.

Le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la très large victoire de l’OM contre Toulouse (6-1) ce jeudi soir au stade Vélodrome :

« Contrairement aux autres grosses écuries du championnat, l’OM tu les as récupéré là ou tu les as laissé. Un intensité tout de suite dans le match, une générosité, plein de situation aux abords de la surface de réparation. Une volonté d’aller chez l’autre de bousculer de faire le pressing de récupérer le ballon dans la surface adverse, ça m’a choqué la différence d’état de forme de volonté de jouer… Tu n’as même pas remarqué les absences, tu n’as eu que des bons joueurs, un match incroyable de Rongier… Franchement je les ai trouvé impressionnants et ils m’ont beaucoup plus » Daniel Riolo – Source : RMC Sport » (29/12/2022)

Retrouvez le debrief du match en Live ci-dessous !

Retrouvez la réaction des supporters de l’OM lors de la Fan Cam

Mercato OM : Payet veut (aussi) des recrues (dans un secteur de jeu particulier) !

L’Olympique de Marseille a repris de la plus belle des manières la Ligue 1, hier soir au Stade Vélodrome, en s’imposant six buts à un face au Toulouse Football Club. L’attaquant de l’OM Dimitri Payet s’est exprimer au terme de cette rencontre.

Le capitaine de l’OM a ainsi évoqué la nécessité de renforcer l’équipe durant le mercato hivernal notamment dans le secteur offensif.

« On avait à coeur de bien reprendre après une coupure inhabituelle assez longue. On voulait commencer par une victoire et poursuivre cette série commencée juste avant la trêve. Faut-il des renforts offensifs ? Après il ne faut pas tirer de leçons définitive sur un match comme ça même s’il faudra garder et travailler sur le positif pour être performant dans quatre jours. Mais je pense comme l’a dit le coach qu’il manque pas mal de joueurs dans le secteur offensif et si l’on veut atteindre les objectifs fixés en début de saison il faudra à mon avis recruter cet hiver pour renforcer ce secteur de jeu. » Dimitri Payet – Source : Football Club de Marseille

Igor Tudor s’est également exprimé après le match en conférence de presse. Le coach olympien était ravi de la prestation de ses hommes mais également d’avoir vu autant de dépassements de fonction…

La chose que je retiens, c’est tous les buts qu’on a marqués. Je suis content pour tous ceux qui ont marqué. Un défenseur a marqué, un autre a donné une passe décisive. (…) Il faut aussi souligner que le trio offensif a été très bon puisque ce sont quand même les attaquants qui décident du sort d’une rencontre. Mais ma façon d’entraîner, de voir les matchs, c’est que mes 10 joueurs de champ soient en mesure d’être offensifs, dangereux et aient l’opportunité de se procurer des occasions de buts. Même les défenseurs comme Chancel ou Leo peuvent aller vers l’avant. Leo doit encore s’habituer à ça, à prendre goût à aller vers l’avant. Il faut s’habituer à ça puisque si un défenseur va devant, un milieu doit revenir couvrir la position mais c’est ce que l’on veut dans notre jeu. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse