La presse marseillaise charge un OM pitoyable…

Éliminé en quart de finale de la Coupe de France par Toulouse (2-2, 3 t.a.b. à 4) mercredi au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a subi une nouvelle désillusion cette saison. Au lendemain de cette sortie prématurée, la presse locale et nationale souligne les limites persistantes de l’équipe dirigée par Habib Beye, malgré l’espoir né ces dernières semaines.

Une élimination qui ravive les critiques autour de l’OM

La déception est immense autour de l’Olympique de Marseille après cette élimination face au Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France. Au terme d’un match accroché conclu sur le score de 2-2, les Marseillais ont été battus lors de la séance de tirs au but (3-4), mettant fin à leur parcours dans la compétition.

A lire : OM : Les explications d’Habib Beye !

La rencontre avait pourtant bien débuté pour l’OM, avec un penalty transformé dès les premières minutes par Mason Greenwood. Mais les Toulousains ont rapidement réagi, avant d’égaliser une seconde fois après le but d’Igor Paixão au retour des vestiaires. La qualification s’est finalement jouée aux tirs au but, où les échecs de Leonardo Balerdi et d’Ethan Nwaneri ont scellé l’élimination marseillaise.

Au Vélodrome, la frustration s’est traduite par des sifflets à la fin du match, symbole d’un public qui espérait voir son équipe poursuivre l’aventure dans une compétition devenue l’un des derniers objectifs de la saison.

« Pitoyables » : la presse locale très sévère

Au lendemain de cette désillusion, les commentaires de la presse marseillaise sont particulièrement critiques. En une de son édition du jour, La Provence titre ainsi « Pitoyables ». Le quotidien estime que l’OM a « encore raté l’occasion de rêver d’un titre » et souligne que les Olympiens, désormais distancés dans la course au championnat, se dirigent vers « une nouvelle saison blanche ».

Dans ses colonnes, La Provence insiste également sur le caractère trompeur de la victoire spectaculaire obtenue quelques jours plus tôt contre Lyon en Ligue 1 (3-2), estimant que l’équipe reste « loin d’être guérie ».

Même constat du côté de La Marseillaise, qui évoque le retour des « vieux démons phocéens », dans un Vélodrome médusé par le scénario de la soirée. Au niveau national, L’Équipe parle d’une formation « incorrigible », incapable de corriger ses fragilités malgré les changements récents sur le banc avec Habib Beye.

Après la fin de son parcours en Coupe de France, l’Olympique de Marseille n’a désormais plus que la Ligue 1 pour tenter de sauver sa fin de saison, avec l’objectif de rester dans la course aux places européennes. (DNA)