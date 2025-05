La progression financière, la clé de la réussite selon cet agent et le dossier Laporte… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi :

L’Olympique de Marseille en pleine progression : passe le cap du demi-milliard

Dans le dernier rapport annuel de Football Benchmark, l’Olympique de Marseille (OM) confirme sa dynamique ascendante avec une valorisation d’entreprise en nette progression. Le club phocéen, désormais valorisé à plus de 590 millions d’euros, signe une des plus fortes hausses du classement, se rapprochant des grands clubs européens.

Le dernier rapport annuel de Football Benchmark, publié en fin de saison, met en lumière la dynamique positive de l’Olympique de Marseille (OM). Le club phocéen atteint désormais une valorisation d’entreprise (VE) de 594 millions d’euros, en progression de 24 % par rapport à l’année précédente et de 212 % depuis 2016. Ce bond spectaculaire lui permet de gagner quatre places, se classant 23e parmi les 32 plus grands clubs européens, entre Benfica et Porto.

Le Real Madrid reste le leader incontesté avec une VE record de 6,278 milliards d’euros (+23 %), grâce à une saison exceptionnelle marquée par un titre en Liga, une victoire en Ligue des champions et la rénovation du stade Santiago Bernabeu. Derrière, Manchester City et Manchester United complètent le podium, tandis que le PSG reste le premier club français à la 8e place, avec une VE de 3,760 milliards d’euros (+4 %).

Le tableau ci-dessous illustre les valorisations des clubs en milliards d’euros et de dollars américains, ainsi que leur évolution annuelle :

Rang Club VE (Mds EUR) VE (Mds USD) Évolution annuelle 1 Real Madrid 6,278 6,480 +23 % 2 Manchester City 5,104 5,267 +3 % 3 Manchester United 5,051 5,213 +8 % 4 FC Barcelone 4,459 4,602 +21 % 5 FC Bayern Munich 4,281 4,418 +8 % 6 Liverpool FC 4,207 4,342 +0,4 % 7 Arsenal FC 4,010 4,139 +29 % 8 Paris Saint-Germain 3,760 3,879 +4 % 23 Olympique de Marseille 0,594 0,613 +24 %

Malgré cette progression, l’OM, tout comme le PSG, subit un déficit cumulé depuis 2014-2015 (-473 M€ pour l’OM, -812 M€ pour Paris), en grande partie dû à la différence du coût de l’effectif, quatre fois plus élevé pour le club parisien.

L’Olympique de Marseille franchit néanmoins un cap symbolique en dépassant pour la première fois la barre du demi-milliard d’euros et confirme sa capacité à se hisser dans l’élite européenne.

Une décennie de croissance pour les grands clubs européens

Le rapport 2025 de Football Benchmark souligne que la valeur cumulée des 32 plus grands clubs européens a plus que doublé en dix ans (+146 %), portée par la hausse des revenus et des multiples de transactions. Si la rentabilité reste un défi (coûts des effectifs en hausse de 78 % contre 72 % pour les revenus), la tendance s’améliore avec un ratio coûts/revenus passé de 95 % à 82 %. Le Real Madrid est le premier club à franchir la barre du milliard d’euros de revenus, renforçant son image de marque mondiale. Manchester City et Tottenham enregistrent également des hausses impressionnantes, et le football européen, désormais considéré comme une classe d’actifs globale, attire toujours plus d’investisseurs. L’OM, bien qu’encore loin du sommet, s’inscrit dans cette dynamique ambitieuse.

La continuité comme clé du succès pour l’OM

Alors que le mercato estival approche, l’agent de joueur Cyril Astier a livré son analyse sur le plateau de Football Club de Marseille. Selon lui, l’OM progresse dans sa stratégie de recrutement grâce à la continuité et à la stabilité instaurées par Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Un trio qui pourrait bien permettre au club phocéen de franchir un cap la saison prochaine.

Sur le plateau de Football Club de Marseille cette semaine, l’agent de joueur Cyril Astier a partagé son analyse sur le mercato à venir et l’évolution du club phocéen. Pour lui, l’Olympique de Marseille est en train de trouver la bonne formule en matière de recrutement grâce à la stabilité du trio composé de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

« La direction du club est assez réactive sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes de recrutement. S’ils estiment que quelque chose ne va pas, ils n’hésitent pas à trouver une solution rapidement, souvent en six mois. Je les trouve très performants sur ce point. En ce moment, il y a beaucoup moins d’erreurs de casting. Attention, ce n’est pas simple : le recrutement n’est pas une science exacte », a-t-il déclaré.

Pour Astier, la clé pour éviter les erreurs et stabiliser l’OM est la continuité. « Le coach est arrivé l’année dernière, Mehdi Benatia est là depuis environ un an et demi. Et cette équipe, en leur laissant du temps, fera de moins en moins d’erreurs. »

Il rappelle également que la connaissance approfondie du club et de son environnement est un atout majeur : « À Lyon, à une certaine époque, tous les bons recrutements étaient faits par des personnes en place depuis 3, 4, 6 ans ou plus. Quand on connaît bien son club et son environnement, on recrute beaucoup mieux. »

Des propos qui soulignent l’importance de la stabilité et de la confiance accordée à l’équipe dirigeante, pour construire un projet durable et ambitieux à Marseille.

La concurrence s’organise pour Laporte !

L’Olympique de Marseille suit de près la situation d’Aymeric Laporte, mais le dossier s’annonce complexe. Selon les informations d’El Chiringuito, le défenseur central de 31 ans, actuellement sous contrat avec Al-Nassr, serait sur le point de négocier une résiliation à l’amiable avec le club saoudien.

Cette situation ouvrirait la voie à un transfert libre, ce qui attise logiquement les convoitises. Plusieurs clubs européens, notamment en Angleterre et en Italie, auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage du champion d’Europe 2016.

Du côté marseillais, l’intérêt est réel. Le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, avait confirmé en janvier des échanges avec l’ancien défenseur de Manchester City : « C’est un joueur avec qui j’ai échangé au mois de janvier. Ils vont vers une résiliation avec son club », avait-il indiqué.

L’OM compte sur son projet sportif, la perspective de jouer la Ligue des Champions et la possibilité d’offrir à Laporte une première expérience en Ligue 1, lui qui est né à Agen mais n’a jamais évolué dans un club français.

Sur le plan financier toutefois, l’OM pourrait avoir des difficultés à rivaliser avec d’autres prétendants. La concurrence est forte pour attirer un défenseur aussi expérimenté sur le marché estival.