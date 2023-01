La promesse de Malinovskyi, Amavi pisté par des clubs de L1, des nouvelles de Clauss… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : La promesse de Malinovskyi, Amavi pisté par des clubs de L1, des nouvelles de Clauss…

Mercato OM : Des pistes en L1 pour cet indésirable de Tudor?

Poussé vers la sortie au mercato d’été à l’arrivée d’Igor Tudor, Jordan Amavi a rejoint Getafe mais devrait revenir à Marseille cet hiver. Des pistes en Ligue 1 se seraient ouvertes pour le latéral gauche.

Lors des matchs amicaux de préparation, on a bien compris que Jordan Amavi ne passerait pas ses vacances avec Igor Tudor. Le latéral gauche français a même été poussé vers la sortie alors qu’il venait tout juste de prolonger son contrat après son prêt peu concluant à l’OGC Nice.

3 Clubs de L1 veulent Amavi?

L’ancien joueur d’Aston Villa a rejoint Getafe avec l’espoir de jouer plus souvent mais cela n’a pas vraiment été le cas. Amavi pourrait revenir à Marseille d’après les informations de Marca. Le défenseur aurait cependant la possibilité de rejoindre un autre club dès cet hiver puisque la route semble barrée à Marseille. Brest, Montpellier ou encore Angers semblent intéressés à l’idée de le relancer.

Longoria s’exprime sur les joueurs prêtés

« Les joueurs prêtés? Ce sont des actifs du club. On peut rentrer cas par cas. Il y a des joueurs qui ont des performances satisfaisantes comme Milik. Il y a d’autres joueurs avec moins de temps de jeu. Le prêt de Luis Henrique à Botafogo était de six mois mais il est extensible. Il sera à Botafogo dans les prochains douze mois. Pour Konrad, il y a une situation particulière à l’Olympiacos avec tous les changements de coach. Notre objectif comme club est de protéger les valeurs de tous ces joueurs car ce sont des actifs. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)

OM : On en sait plus concernant Clauss !

La présence de Jonathan Clauss face à Troyes n’est toujours pas certaine. Blessé face à Montpellier, le piston droit pourrait être préservé.

Face à Montpellier, l’Olympique de Marseille a pris les trois points mais a perdu ses deux pistons pour plusieurs matchs. Nuno Tavares a été sanctionné d’un carton rouge et Clauss s’est blessé aux adducteurs, sortant sur blessure en boitant. Dès le lendemain, les nouvelles semblaient rassurantes.

Clauss préservé par le staff?

Cependant, l’international français n’a pas l’air prêt pour faire le déplacement à Troyes ce mercredi à 21h. Le défenseur pourrait être préservé par le staff d’après le journal L’Equipe puisqu’il ressent encore quelques douleurs et donc une gêne aux adducteurs. Réponse dès mercredi avec le groupe qui devrait être communiqué dans la matinée !

Payet forfait, Clauss incertain et Gigot de retour selon Tudor !

Avant le déplacement à Troyes, Igor Tudor était en conférence de presse ce lundi. Le coach de l’OM a fait le point sur son groupe, il doit faire sans Bailly ni Tavares suspendus, Harit est blessé, tout comme Payet. Par contre, Gigot sera disponible et il reste une incertitude concernant Clauss et sa douleur aux adducteurs.

« Bailly? J’espère qu’il ne prendra pas beaucoup de suspension parce qu’il n’avait pas la volonté de faire faute. En défense, on a ce qu’il faut pour tenir les postes. Ce n’est pas un problème. (…) Gigot est là, il s’entraîne avec nous. Clauss, on verra demain et Payet a un problème à la cheville, il ne sera pas disponible. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (09/01/2023)

Malinovskyi fait une promesse aux supporters de l’OM !

C’était annoncé, c’est officiel, Ruslan Malinovskyi est la première recrue hivernale de l’OM. L’international ukrainien s’est engagé lundi avec le club marseillais dans le cadre d’un prêt avec OA obligatoire en fin de saison, il a adressé ses premiers mots aux supporters via Instagram.

Après avoir officiellement signé son contrat, Malinovskyi a posté des photos via son compte Instagram, il en a profité pour adresser un message aux supporters marseillais, il promet de tout donner et donne rendez-vous au Vélodrome.

Je promets de toujours jouer avec le cœur

« Je porterai le maillot de Marseille avec honneur, passion, respect et détermination. Je promets de toujours jouer avec le cœur. Rendez-vous au stade ». Ruslan Malinovskyi – source : Instagram (09/01/2023)

Suite a la signature officiel de Ruslan Malinovskyi, Mourad Aerts a posé quelques questions à Oleksandr Sazhko, rédacteur en chef adjoint de l’un des plus gros médias sportifs ukrainiens, Tribuna.com…

Je pense personnellement que Malinovskyi avait besoin de ce transfert

« Je pense qu’aujourd’hui il n’y a pas une opinion en particulier qui prévaut parmi les fans. Certains pensent que la Ligue 1 est une sorte de déclassement après la Serie A. Parce que beaucoup d’Ukrainiens perçoivent le championnat français comme un championnat à une seule équipe. Et Malinovskyi ne va pas dans cette équipe unique. D’autres pensent que c’est une bonne opportunité. Je pense personnellement que Malinovskyi avait besoin de ce transfert. Et la seule chose que, lui, et nous, devons regretter est que ce transfert n’ait pas eu lieu en été. Ruslan a perdu une moitié de saison. Marseille est l’un des plus grands clubs de France avec une grande histoire, une grande culture du football dans la ville et beaucoup de supporters. C’est une bonne chose qu’il y soit et c’est bien mieux que d’être à l’Atalanta où l’entraîneur ne veut pas de lui. L’essentiel est qu’il ait une nouvelle chance de jouer à un bon niveau. C’est une grande motivation pour lui. Je pense que dans de telles circonstances, toutes les parties peuvent bénéficier de ce transfert : OM, Malinovskyi, l’équipe nationale ukrainienne et les fans ukrainiens. Nous voulons qu’il joue autant de football qu’il le peut. Parce que c’est un très bon joueur généralement et peut-être même un joueur exceptionnel pour l’Ukraine. » Oleksandr Sazhko – source : FCMarseille (10/01/2023)