La réponse de la FFF à Longoria !

La défaite de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre (3-0) ce samedi soir en championnat a laissé des traces. Pendant la rencontre et après la rencontre, le président de l’OM, Pablo Longoria était incontrôlable et n’a pas caché sa colère en s’en prenant violemment à l’arbitre Jérémy Stinat ainsi qu’au championnat dans son ensemble. Une colère qui ne passe pas à la FFF…

Après la réponse du syndicat des arbitres à Pablo Longoria ce matin dans les Grandes Gueules du sport, c’est au tour de la FFF, par l’intermédiaire de son président Philippe Diallo, de condamner les propos du président olympien.

« On ne peut pas accepter de tels propos ! »

Le président de la trois F est donc venu ce matin apporter tout son soutien à l’arbitre d’ AJA – OM, Monsieur Stinat, tout en évoquant les propos forts de Pablo Longoria à l’égard des arbitres français :

« Ce sont des propos graves, inadmissibles et inacceptables. Comment veut-on qu’au niveau amateur, les arbitres soient respectés, quand au plus haut niveau du football français il y a de tels comportements (…) Je sais la pression et les enjeux qui peuvent exister pour les clubs professionnels. Chacun doit garder raison et je n’ai pas en mémoire par le passé qu’on ait pu accuser notre arbitrage de corruption. Notre arbitrage a montré notamment niveau international toute sa compétence, en étant choisi notamment pour l’ouverture (Clément Turpin) et la finale de l’Euro 2024 (François Letexier). La fédération est au soutien de tout son arbitrage aussi bien professionnel qu’amateur et évidemment de monsieur Stinat. Avant le match, les pneus de ses deux véhicules ont été crevés. Sa femme s’en est aperçue alors qu’elle allait prendre l’autoroute. Il faut un appel à la raison. On ne peut pas accepter de tels propos. »

Le président de la FFF Philippe Diallo a réagi ce dimanche aux propos du président de l’OM Pablo Longoria, accusant de corruption l’arbitre après la défaite de Marseille à Auxerre (0-3), samedi. https://t.co/H03mmwXyLt pic.twitter.com/1HbrYl7gLc — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 23, 2025

Une colère électrique de Pablo Longoria, mais aussi de Fabrizio Ravanelli, qui ne manquera pas de faire réagir les instances du football français qui pourraient sanctionner sévèrement le président olympien et son conseiller dans les prochains jours…

