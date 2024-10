La stratégie de Benatia, le tacle de Djellit et une bonne nouvelle face au PSG… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : La stratégie de Benatia, le tacle de Djellit et une bonne nouvelle face au PSG…

OM : La stratégie de Mehdi Benatia

Mehdi Benatia est convoqué par la Commission de Discipline afin de répondre de ses actes lors du match face à Lyon. L’Equipe dévoile la stratégie du dirigeant olympien.

Lors de la 5e journée de Ligue 1, Mehdi Benatia s’est illustré par ses propos aux arbitres après la rencontre face à Lyon. Le dirigeant marseillais est donc convoqué par La Commission de Discipline et le journal L’Equipe dévoile la stratégie de l’ancien international marocain. Il devrait intervenir en visio afin de répondre de ses actes et clarifier la situation. Il n’aurait pas eu l’intention d’avoir des propos complotistes ou injurieux mais seulement mettre en évidence le cumul des décision en défaveur du club.

🗞️Mehdi Benatia interviendra en vidéo-conférence face à la Commission de Discipline en fin de journée. Il compte faire profil bas, expliquer que ses propos n'étaient ni injurieux ni complotistes, et qu'il voulait surtout pointer du doigt une accumulation de décisions arbitrales…

« Benatia construit une équipe qui ressemble aux marseillais »

Cyril Astier, agent de joueur, était notre invité lundi midi. Ce dernier estime que Mehdi Benatia a recruté des joueurs forts mentalement pour mieux coller à la mentalité marseillaise. « Il est en train de recruter une équipe qui ressemble à Marseille avec un état d’esprit. Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien. J’ai confiance en ce qui se passe à Marseille. Oui on a perdu face à Strasbourg, je n’avais pas toujours cette confiance là. Il faut de la stabilité et de la longévité. Le bémol ça peut paraitre nébuleux sur qui fait quoi. »

Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien

« Benatia construit une équipe qui ressemble aux marseillais » Cyril Astier (agent de joueur) #OM #TeamOM #MercatOM

L’intégralité de l’émission ici :

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2024

OM : Djellit tacle les Marseillais après la belle victoire de Brest en Ligue des Champions

Ce mardi, le Stade Brestois s’est illustré avec une belle victoire face à Salzburg sur le score de 4-0 pour le deuxième match de Ligue des Champions… L’occasion pour Nabil Djellit de tacler l’OM !

Salzburg et le Stade Brestois se sont affrontés ce mardi soir en Ligue des Champions. Le club français a raflé la mise en l’emportant sur le score de 4-0. Une belle prestation mise en avant par le journaliste de la Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit qui n’a pas hésité à mettre un tacle à l’OM.

Brest > OM en C1. Froidement. — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 1, 2024

« il y a la place pour jouer le titre avec Paris ou d’autres équipes comme Monaco ou Lille »

Dans des propos relayés par Ouest-France, Mathieu Valbuena a estimé que l’OM a les moyens de lutter pour le titre cette saison : « Cela fait longtemps que l’OM n’a plus rien gagné (2012, NDLR). Cette année, la chance que peut avoir Marseille pour rêver d’un titre, c’est de ne pas jouer de Coupe d’Europe. Ils ont fait un recrutement assez intelligent, l’équipe a un style agréable. C’est une équipe dominante sur tous les fronts comme a pu l’être à un moment donné le PSG. Je pense qu’il y a la place pour jouer le titre avec Paris ou d’autres équipes comme Monaco ou Lille », Sur RMC, Walid Archerchour estime qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter pour l’OM. « On a eu un non-match des Marseillais notamment en première mi-temps. Il sont tombé sur une bonne équipe strasbourgeoise avec un bon coach. Cette défaite va et doit faire du bien. Elle va faire redescendre tout le monde après la victoire héroïque face à l’OL. Pourquoi je ne suis pas inquiet, car les objectifs de retrouver la Ligue des Champions, je pense que De Zerbi va tirer des leçons de cette défaite, des joueurs importants comme Balerdi et Merlin vont revenir, Rabiot va apporter sa technique. De plus, je pense que Amine Harit a terminé sa saison avec l’OM, je vais un peu loin mais je pense qu’il a grillé son dernier joker et qu’il va aller sur le banc. Carboni ou Koné vont prendre sa place, je pense que Maupay va pousser Wahi sur le banc. Je ne suis pas inquiet pour cet OM sur les prochaines semaines. »

OM : Déjà une bonne nouvelle avant le match face au PSG !

Après la rencontre face à Angers, une nouvelle trêve internationale fera son apparition… Pour la reprise, les Marseillais n’auront que quelques jours pour se préparer au choc face au PSG !

C’est toujours une date que l’on coche dans le calendrier en début de saison : la rencontre face au PSG. Cette année, la confrontation avec les Parisiens arrive tôt et se jouera au Vélodrome pour le match aller. BFM Marseille nous annonce une bonne nouvelle pour les Olympiens ! Ce mardi, le club avait mis 5000 places en vente qui se sont écoulées en moins d’1h. La rencontre se jouera donc à guichet fermés et offrira sans aucun doute une ambiance exceptionnelle pour soutenir les Marseillais face à leur rival.

OM-PSG: les 5.000 dernières places vendues en moins d'une heure, le Classique se jouera à guichets fermés

OM – Emmanuel Petit : « Je ne vois pas ça du côté du PSG »

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien joueur d’Arsenal Emmanuel Petit a donné son sentiment sur le PSG et ses concurrents Monaco et l’OM. Selon lui la gestion des coachs et l’état d’esprit à l’intérieur des groupes peut faire la différence :

. « Je me dis qu’il va souvent en clash avec ses joueurs. Il a prouvé à différentes reprises même dans ses différents clubs, avec Mbappé par exemple. Dans la gestion il y a une rudesse quand même, dans sa personnalité dans son caractère, quand les choses ne vont pas dans son sens il est moins rassembleur et il peut y avoir des clashs. De Zerbi ce n’est pas le cas, à Brighton je ne l’ai pas vu faire même quand ça se passait mal, je n’ai pas eu de retour sur lui quelconque de lui où il s’est pris la tête avec ses joueurs. Et c’est là-dessus, je n’espère pas je ne pense pas car le groupe du PSG n’a pas trop d’egos. Mais quand même je me dis que les objectifs sont grands du côté du PSG si y a une accroche quelque part ça peut être un grain de sable perturbant. Quand je vois la célébration des buts (de l’OM) avec l’entraîneur à Lyon, je ne vois pas ça du côté du PSG. », a déclaré l’ancien joueur de l’AS Monaco sur RMC Sport.