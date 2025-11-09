Stratégie des mercatos à venir, Mise au point cinglante de Benatia, confirmation pour Rulli… les 3 info OM du jour

Entre résultats en Ligue 1, actualité du mercato et déclarations fortes, la journée a été animée du côté de l’Olympique de Marseille. Voici l’essentiel à savoir pour ne rien manquer de l’actu du club phocéen.

1 – OM : la mise au point cinglante de Medhi Benatia !

Au lendemain de la victoire convaincante de l’Olympique de Marseille face à Brest (3-0) au Vélodrome, Medhi Benatia s’est présenté en zone mixte pour livrer un message clair — à la fois aux jeunes du club et à ceux qui critiquent l’équipe phocéenne.

Aux côtés de Robinio Vaz (18 ans), Darryl Bakola (17 ans) et Tadjine Mmadi (18 ans), le directeur du football olympien a d’abord tenu à mettre en avant la progression des jeunes formés au club :

« Je vis avec eux tous les jours. J’ai leur poster dans mon bureau (sourire). Le coach est derrière eux. Aujourd’hui, on tourne à deux points par match, c’est la vérité. Mais ce qui me rend le plus fier, c’est eux, ils le savent. (…) Je rêve d’avoir trois, quatre, cinq jeunes qui s’imposent ici à court terme. »

Cette victoire, la deuxième consécutive en Ligue 1 après celle contre Auxerre, a permis à l’OM de reprendre provisoirement la tête du championnat, avant le déplacement du PSG à Lyon.

A lire aussi : OM : Medhi Benatia détaille la stratégie des mercatos à venir…

Une réponse directe aux critiques

Medhi Benatia a également tenu à répondre aux nombreuses critiques adressées à l’OM, notamment après la défaite contre l’Atalanta Bergame en Ligue des champions :

« On arrive à la trêve, rien n’est fini mais ça donne une idée de ce qu’on peut améliorer. (…) Contrairement à ce que certains peuvent dire, l’équipe est forte. On le dit depuis Lorient. J’avais aussi fait un point à la fin du mercato, j’avais dit que les joueurs étaient forts, que l’équipe était forte et que le coach était fort. Depuis Lorient, on est l’équipe qui a fait le plus de points. »

Puis, avec fermeté, il a appelé à l’unité autour du projet marseillais :

« Et puis tu as l’avis de l’extérieur : il faut tout jeter, tout est catastrophique, à commencer par moi, le coach, le président, les joueurs, les jeunes… On a l’habitude. Tous les jours, je leur dis : ‘N’écoutez pas toutes ces conneries.’ Ils veulent déstabiliser mais ils n’ont pas réussi. C’est une équipe qui a beaucoup de qualité malgré les absents. C’est avant tout un groupe. On a des jeunes qui nous donnent aussi un grand coup de main. »

2 – OM : C’est confirmé pour Geronimo Rulli !

La sélection argentine a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter l’Angola le 14 novembre prochain, et une surprise de taille concerne l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen compte plusieurs internationaux argentins dans son effectif, Geronimo Rulli est le seul joueur de l’OM convoqué par Lionel Scaloni pour ce rassemblement.

Une sélection réduite pour l’OM

Le gardien marseillais, champion du monde 2022, poursuit sa belle dynamique sous le maillot olympien et s’impose logiquement comme un choix régulier dans le groupe argentin. En revanche, Léonardo Balerdi et Facundo Medina, deux défenseurs argentins habitués aux appels du sélectionneur, manquent à l’appel. Tous deux sont actuellement blessés, ce qui explique leur absence de la liste.

Le sélectionneur Scaloni a retenu plusieurs représentants de Ligue 1. Outre Rulli, Nicolas Tagliafico (OL) a été convoqué parmi les habitués du championnat français.

Strasbourg à l’honneur avec Panichelli et Barco

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados para el amistoso frente a Angola. pic.twitter.com/qNRx8GNdr7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 6, 2025

La belle surprise vient du côté de Strasbourg, où deux joueurs se sont distingués depuis le début de la saison. Joaquín Panichelli, auteur de 9 buts en 11 matchs et actuel meilleur buteur de Ligue 1, connaît sa première convocation avec l’Albiceleste. À ses côtés, Valentín Barco, déjà apparu une fois en sélection, confirme son excellent début d’exercice avec le club alsacien.

Ces choix traduisent la volonté de Scaloni d’intégrer de nouveaux visages performants en club, tout en maintenant un socle expérimenté. Pour Geronimo Rulli, cette convocation confirme son statut de valeur sûre et de numéro deux derrière Emiliano Martinez, tandis que l’OM pourra compter sur une exposition internationale bienvenue à quelques jours d’une nouvelle série de matchs en Ligue 1.

En attendant, les supporters marseillais espèrent surtout que leur gardien reviendra sans blessure de ce déplacement, dans une période où les absences se multiplient au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi.

3- Medhi Benatia détaille la stratégie des mercatos à venir…

L’Olympique de Marseille prépare activement son avenir. À la suite de la victoire convaincante contre Brest (3-0), Medhi Benatia a confirmé l’arrivée de Federico Balzaretti au sein de l’organigramme du club. L’ancien défenseur international marocain a profité de sa prise de parole en zone mixte pour officialiser cette collaboration et préciser la ligne directrice du prochain mercato olympien.

Balzaretti, une arrivée de confiance et d’expérience

« C’est quelqu’un que je connais très bien, avec qui j’ai joué à Rome. C’est un super mec et c’est un très grand professionnel. C’est quelqu’un qui connaît le milieu, qui connaît bien le ballon et il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato, valorisation de jeunes joueurs », a déclaré Medhi Benatia au micro des journalistes.

L’arrivée de Federico Balzaretti, ancien latéral gauche international italien passé par la Juventus et l’AS Rome, s’inscrit dans la volonté du club de renforcer sa structure sportive avec des profils expérimentés. En travaillant aux côtés de Benatia, Balzaretti apportera son expertise dans le recrutement et la détection des talents, deux axes jugés essentiels pour faire grandir l’OM dans la durée.

Une stratégie tournée vers la jeunesse et la compétitivité

Au-delà de cette nomination, le directeur du football a précisé les ambitions marseillaises sur le marché des transferts. « On a envie d’être de plus en plus actif sur ce marché-là. On sait qu’aujourd’hui, quand tu veux prendre un top joueur de 19 ou 20 ans, tu es forcément en concurrence avec Liverpool, Arsenal… donc peut-être qu’il ne vient pas forcément », a-t-il expliqué avant de détailler la nouvelle approche : « Il faut peut-être chercher un petit peu plus jeune et essayer de les accompagner. C’est histoire de se renforcer, faire passer le club à un niveau supérieur avec des gens compétents. Je suis très fier, très content, qu’il nous ait rejoints et comme j’ai dit, c’est avant tout une très belle personne. »

Avec ce discours, Benatia trace les contours d’une politique ambitieuse : miser sur la formation, la valorisation des jeunes et la compétence humaine pour construire un projet solide. L’arrivée de Balzaretti s’inscrit clairement dans cette vision, confirmant que l’OM veut désormais conjuguer expérience et avenir pour s’installer durablement parmi les clubs les plus structurés du football européen.