L’Ajax se fait dézinguer par la presse néerlandaise après la gifle reçue au Vélodrome face à l’OM !

L’Olympique de Marseille a frappé fort en Ligue des Champions en s’imposant 4-0 face à l’Ajax Amsterdam au Vélodrome. Une victoire éclatante qui fait les affaires des hommes de Roberto De Zerbi et qui plonge le club néerlandais dans une crise de plus en plus profonde. Outre l’ampleur du score, c’est surtout la manière qui fait débat aux Pays-Bas.

Revenu sur le banc de l’Ajax en mai dernier, John Heitinga espérait relancer son équipe après un début de campagne européen raté. Mais sa stratégie offensive et risquée face à l’OM n’a pas convaincu. Consultant pour Ziggo Sport, la légende Marco van Basten n’a pas mâché ses mots. « Pourquoi faut-il mettre autant de pression dès la première minute ? C’est jouer avec les tripes, mais c’est aussi un manque de compréhension », a-t-il lâché, avant de qualifier la tactique de son ancien club de « dramatique ».

Van Basten et Sneijder très critiques envers Heitinga

Même son de cloche du côté de Wesley Sneijder, encore plus virulent. « À 2-0, je les vois encore presser haut. Mais ils ne récupèrent pas le ballon. Une bande d’imbéciles », a-t-il lancé, pointant du doigt l’entêtement tactique de son ancien club.

La presse néerlandaise a également enfoncé le clou. Voetbal International a dénoncé un plan de jeu irréaliste : « John Heitinga voulait être courageux, mais c’était stupide. Le Real Madrid avait battu l’OM avec 43 % de possession, mais pour l’Ajax ce n’est pas envisageable ».

L’avenir de John Heitinga en question

Avec cette défaite, l’Ajax chute encore un peu plus et reste englué dans les profondeurs du classement de la Ligue des Champions. Selon De Telegraaf, l’avenir de John Heitinga est désormais plus qu’incertain. Son choix de maintenir une ligne défensive haute face à un OM redoutable en transition pourrait lui coûter cher.

De son côté, l’Olympique de Marseille signe une soirée parfaite devant son public, confirmant sa solidité européenne et sa montée en puissance. Une victoire qui pourrait compter dans la course à la qualification, mais qui surtout enfonce un peu plus l’Ajax dans ses doutes.