L’annonce de Molina sur la vente OM, les tests de Tudor, le choc face à Lyon… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : L’annonce de Molina sur la vente OM, les tests de Tudor, le choc face à Lyon…

OM : Payet sur le banc, Sanchez plus bas, Dieng… Les tests offensifs de Tudor à l’entraînement !

Habitué à son 3421 depuis le début de la saison, Igor Tudor a aussi ses hommes forts pour les postes offensifs. Le coach marseillais a tenté de brouiller les pistes d’après L’Equipe lors des entraînements cette semaine.

L’Olympique de Marseille a enchaîné plusieurs matchs sans victoire. Depuis le retour face au Sporting, les hommes de Tudor n’ont toujours pas pris les 3 points. En Ligue 1, c’est une série de 4 matchs sans une victoire. Ils restent pour le moment sur trois défaites et un nul face à Strasbourg lors de la dernière journée.

Dieng titulaire avec Sanchez et Ünder?

Face à Lyon ce soir, il faudra se remobiliser et tenter de renverser la tendance négative qui s’installe. Pour le moment, l’OM a surtout un problème pour terminer les actions et marquer des buts. Le coach croate tente peu à peu de réintégrer Bamba Dieng qui a d’ailleurs été bon lors de sa titularisation face au RCSA samedi dernier.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria veut toujours cet attaquant évalué entre 25 et 30M€ ???

Igor Tudor a tenté, d’après L’Equipe, plusieurs combinaisons à l’entraînement. L’entraîneur de l’OM tenterait-il de brouiller les pistes avant le choc face à Lyon au Vélodrome? Le quotidien sportif explique que « contrairement à son habitude, Igor Tudor a essayé plusieurs animations. », toutes sans Dimitri Payet parmi les titulaire.

« Devant, Bamba Dieng a commencé parmi les titulaires, avec derrière lui Cengiz Ünder et Alexis Sanchez. Voir le Chilien débuter ailleurs que seul en pointe au départ serait une première cette saison. Mais en cours d’opposition, Amine Harit a remplacé le Sénégalais et Sanchez est remonté d’un cran, ce qui laisse penser qu’ils sont quatre pour trois postes dans l’esprit de Tudor. Au milieu et derrière, l’entraîneur marseillais a aussi essayé plusieurs formules, sans Eric Bailly ni Pape Gueye, blessés et forfait pour cette rencontre face à l’OL. » Source : L’Equipe (05/11/22)

Le onze probable

Pau Lopez

Mbemba – Balerdi – Kolasinac

Clauss – Veretout – Guendouzi – Tavares

Ünder – Sanchez

Dieng

Vente OM : Molina fait une nouvelle grosse annonce sur McCourt !

D’après les informations du journaliste Romain Molina, Frank McCourt souhaite toujours vendre l’OM. Il explique que le propriétaire américain cherche à un acheteur mais demande beaucoup d’argent.

Depuis plusieurs années maintenant, des rumeurs affirment que Frank McCourt est bien déterminé à vendre l’Olympique de Marseille. Sur les réseaux sociaux, le hastag #VenteOM prend souvent de l’ampleur avec plusieurs personnes qui cherchent des informations à ce sujet.

Il y a eu des discussions avec un groupe mais il voulait trop d’argent. C’était au mois de juin, McCourt avec les sommes qu’il réclame, personne ne va acheter — Molina

Le journaliste Romain Molina a depuis plusieurs années sorti des informations sur la vente de l’OM. Football Club de Marseille l’avait d’ailleurs interrogé en visio pour évoquer ce sujet en 2020. Pour le média Quotidien du Sport, le journaliste a une nouvelle fois affirmé que Frank McCourt est à la recherche d’un acheteur pour le club mais qu’il demande beaucoup d’argent.

A LIRE AUSSI : Quand Blanc met la pression sur l’OM : « Marseille ? Faut qu’ils gagnent absolument ! »

« J’ai toujours dit que Franck McCourt voulait vendre, c’est une certitude. En tout cas, il y a eu des discussions avec un groupe mais il voulait trop d’argent. C’était au mois de juin, McCourt avec les sommes qu’il réclame, personne ne va acheter. Du bluff ?Non non ! vous ne donnez pas autant de document, vous ne faites pas autant de rendez-vous, si vous n’avez pas l’envie que cela aboutisse. C’est quand même aller loin… Je ne suis pas un expert, mais regardez ce qu’il s’est passé avec les Dodgers. Il était dans une situation catastrophique et il fa fait une énorme opération. Aujourd’hui, McCourt veut faire la même chose avec l’OM, bonne chance à lui. Ce que je vous ai dit sur la vente OM. Je peux le redire sans problème. J’ai toujours dit la même chose depuis trois ans et ça ne change pas. Je ne m’étais pas trompé sur Walid Bin Talal. J’ai toujours dit qu’il ne serait jamais à l’OM. De même pour le projet Boudjellal, en expliquant l’esbroufes. Par contre que McCourt cherche mais veut beaucoup d’argent, c’est le cas. » Romain Molina – Source : Quotidien du Sport (05/11/22)