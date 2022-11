Mercato OM : Longoria veut toujours cet attaquant évalué entre 25 et 30M€ ???

L’Olympique de Marseille a laissé partir Arkadiusz Milik l’été dernier sans vraiment réussir à le remplacer. Luis Suarez ne jouant pas suffisamment et Bamba Dieng ayant été longtemps écarté, il ne restait plus qu’Alexis Sanchez en tant qu’option crédible ces dernières semaines notamment en Champion’s League. Bref, il y a une véritable réflexion à mener sur cette position…

Selon La Gazetta Dello Sport, le nom de Gerard Deulofeu (28 ans, contrat jusqu’en juin 2024) aurait été coché par les décideurs marseillais. En effet, le média italien explique que si le Napoli souhaite toujours enrôler l’attaquant espagnol en grande forme cette saison (7 passes décisives, 3 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues), il doit faire face à une concurrence féroce puisque le Borussia Dortmund, Schalke 04 et le RB Leipzig sont intéressés… tout comme l’Olympique de Marseille.

L’Udinese, son club actuel, n’envisage dans tous les cas pas un départ cet hiver et évaluerait son joueur entre 25 et 30M€. Une somme tout de même élevée pour les Olympiens…

Après Marseille-Nantes, mon agent m’a appelé et m’a dit que la Juve s’intéressait à moi

« Le choix (d’aller à la Juve) a été rapide. J’ai toujours rêvé de jouer pour un grand club comme la Juve . Depuis que je suis petit, je voulais jouer pour une grande équipe. J’étais content d’avoir cette opportunité et j’en ai profité. Je n’avais rien à perdre. Après Marseille-Nantes, le troisième match de championnat , mon agent m’a appelé et m’a dit que la Juve s’intéressait à moi. Les jours suivants, il s’est envolé pour Turin pour parler. C’était la première fois que je découvrais que la Juve me voulait. Je savais qu’ils devaient avoir des contacts les uns avec les autres, mais s’il n’y avait rien de concret, je ne voulais pas en parler. Mon agent m’a appelé quand l’intérêt pour moi est devenu sérieux ». Arek Milik – source : Chaine Youtube de Meczyki (21/09/2022)