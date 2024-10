L’appel du pied d’Evra à Pogba ! La stratégie du club pour éloigner Mbemba et la colère des supporters vs Angers… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : L’appel du pied d’Evra à Pogba ! La stratégie du club pour éloigner Mbemba et la colère des supporters vs Angers…

OM : La colère des supporters après le match nul vs ANGERS ! MAUPAY, ARBITRAGE, DE ZERBI…

Ce vendredi, Football Club de Marseille a été à la rencontre des supporters après la rencontre face au SCO d’Angers. Voici leur réaction !

Mercato OM : Evra lance la rumeur Pogba !

Pour sa première comme consultant sur RMC, Patrice Evra a directement lancé un pavé dans la mare. En effet, Paul Pogba retrouvera les terrain d’ici 6 mois et l’ancien latéral olympien imagine bien Mehdi Benatia tenter le coup pour le ramener à l’OM !

Pour sa première sur RMC, Patrice Evra a émis l’idée de voir Paul Pogba débarquer à l’OM. Le milieu de terrain pourrait finalement pouvoir rejouer dès mars 2025 après la réduction de sa suspension pour dopage. « Je ne pense pas que Motta veuille de Paul. À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. C’est dur, il faut qu’il y ait un air nouveau car il a traversé des blessures et des difficultés comme l’affaire de dopage. Il a une dalle mais une dalle incroyable ! C’est un Pogba avec les crocs qui va revenir. Le foot lui manque énormément. Pour lui, regarder les matches, aussi ceux de l’équipe de France…, il était abattu. Intérieurement, il était brisé (…) Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte.»

C’est un Pogba avec les crocs qui va revenir. (…) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte

🗨️ @Evra: « À 99%, je pense qu'on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu'il l'appelle car les portes sont ouvertes » 👀 Un milieu Pogba/Rabiot à l'OM ?





Mercato : La stratégie de l’OM pour éloigner Mbemba

D’après les informations de L’Equipe, l’Olympique de Marseille n’aurait pas le choix de réintégrer Chancel Mbemba dans le groupe pro. Pour s’y opposer, le club a trouvé la solution.

Depuis plusieurs mois maintenant, la guerre est déclarée entre Chancel Mbemba et l’OM. Le Congolais n’a pas souhaité partir cet été et se contente du loft marseillais jusqu’à la prochaine fenêtre de transfert où il pourra négocier un départ. Le défenseur serait cependant dans l’obligation de rejoindre le groupe pro mais l’Olympique de Marseille ne l’entend pas de cette oreille. L’Equipe nous explique ce vendredi que les Marseillais comptent sortir la carte santé et supposer une indisponibilité médicale afin de l’écarter des séances de De Zerbi malgré la charte du football professionnel.

A LIRE AUSSI : OM Angers (1-1) – De Zerbi : « on est en colère »

🚨 Chancel Mbemba devrait être réintégré dans le groupe pro de l’OM, selon la charte du football professionnel. Le club pourrait continuer à s’opposer à son joueur sur le volet médical, ne l’estimant pas prêt à jouer, à cause de soucis au genou gauche. [🥇@lequipe] pic.twitter.com/fsKgTPyq0C — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 4, 2024

Mbemba mis à pied !

Récemment mis à pied par la direction de l’OM, Chancel Mbemba ne compte pas se laisser faire. Selon La Provence, le défenseur central souhaite faire recours à la justice pour régler ce conflit. L’international congolais n’a pas voulu passer une IRM suite à une blessure au genou, il souhaiterait même choisir les médecins de lui-même, comme l’autorise son contrat. Mbemba a été convoqué à un entretien préalable qui pourrait déboucher sur une amende voire un licenciement.

Les conflits entre la direction de l’OM et Chancel Mbemba se multiplient depuis plusieurs mois . Écarté du groupe et poussé vers la sortie durant le mercato, le défenseur central compte bien aller jusqu’au bout de son contrat. En attendant, il pose quelques soucis aux intendants. Cette fois c’est avec le staff médical, indique le journal l’Equipe. Il ne s’est en effet pas présenté à deux reprises aux examens médicaux, dont une IRM malgré les demandes répétées du staff olympien. Malgré une contusion au genou qu’il traîne depuis Mars, et qu’il aurait dû soigner. Des absences qui aggravent un climat déjà bien tendu entre les deux parties. Le défenseur pourrait être licencié après un second entretien.

Le quotidien sportif indique ce samedi que le Chancel Mbemba a été mis à pied dans l’attente d’un entretien préalable à un licenciement. La fin du feuilleton et de l’aventure olympienne de l’ancien défenseur de Porto semble donc proche.