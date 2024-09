OM : le confit continue avec Mbemba !

Le cas Mbemba s’envenime de plus en plus en interne. Cette fois c’est avec le staff médical que Chancel n’a pas été coopératif.

Après avoir été poussé vers la sortie tout l’été, après avoir été mis dans le loft, et après son embrouille avec un membre du staff. Les conflits entre la direction de l’OM et Chancel Mbemba n’en finissent plus. Le défenseur central compte bien aller jusqu’au bout de son contrat et en attendant, pose quelques soucis aux intendants. Cette fois c’est avec le staff médical, selon l’Equipe, il ne s’est pas présenté à deux reprises aux examens médicaux, dont une IRM malgré les demandes répétées du staff olympien. Malgré une contusion au genou qu’il traîne depuis Mars, et qu’il aurait dû soigner. Des absences qui aggravent un climat déjà bien tendu entre les deux parties.

« C’était tendu depuis longtemps entre Mbemba et la direction… »

Florent Germain commence par expliquer que la mise à l’écart de Chancel Mbemba n’est pas liée à un problème sportif. « C’est un joueur qui peut apporter offensivement, qui a une certaine expérience et qui, grâce à son niveau de jeu, a prouvé qu’il aurait pu être un joueur intéressant en complément de Balerdi et Brassier », estime le correspondant RMC Sport à Marseille. « Sportivement, Mbemba a prouvé qu’il aurait pu avoir sa place mais il y a une stratégie plus globale. L’OM veut s’inscrire sur du long terme et se débarrasse des joueurs en fin de contrat. Ce « changement radical » évoqué par Roberto De Zerbi inclus donc Mbemba. »

