L’avenir de Tudor, discussions pour Sanchez, la promesse de Vitinha… Les 3 infos OM de ce mardi !

Mercato OM : Quel avenir pour Tudor ?

Mercato OM : Quel avenir pour Tudor ?

Si certains objectifs n’ont pas été atteints et que le jeu est décevant ces derniers matchs, l’Olympique de Marseille aurait pris une décision concernant l’avenir du coach.

L’Olympique de Marseille aurait pris une décision pour l’avenir d’Igor Tudor. Arrivé il y a près d’un an, le Croate n’est qu’à deux matchs d’avoir terminé sa première saison en Ligue 1 et pourrait déjà s’arrêter là. Ce samedi après le match face au LOSC, France Bleu a annoncé que la tendance était plutôt à un départ du coach.

Cette semaine, beaucoup de médias ont évoqué cette possibilité. Ce mardi, L’Equipe livre ses informations. Le quotidien sportif affirme que du côté de l’Olympique de Marseille, on ne veut pas se séparer d’Igor Tudor. La suite du projet s’inscrit avec lui, le club veut continuer l’aventure avec le coach croate.

On a fait une grande saison ! — Tudor

Igor Tudor :

« On a fait une grande saison. Mon objectif est de tirer le maximum de l’effectif. On a réussi a faire quelques chose de très bien en repartant de zéro. je pense que le public a apprécié, ça va au-delà du classement. »

La saison sera-t-elle réussie si l’OM termine troisième du championnat ? Le coach olympien a livré sa réponse :

« On a fait une grande saison. « Mon objectif est de tirer le maximum de l’effectif. On a réussi a faire quelques chose de très bien en repartant de zéro. je pense que le public a apprécié, ça va au-delà du classement, » a ainsi déclaré le technicien croate face aux journalistes ce vendredi après midi à la veille du match contre Lille.

Mercato OM : La grosse promesse de Vitinha pour la saison prochaine

Joueur de l’Olympique de Marseille depuis ce mercato d’hiver, Vitinha a déçu par ses prestations, surtout avec le gros investissement mis dans son recrutement. Le joueur promet d’être meilleur.

L’Olympique de Marseille a posé beaucoup d’argent pour récupérer Vitinha, joueur de Braga. L’attaquant a cependant déçu par ses prestations sur le terrain depuis qu’il est arrivé. Ce mardi, il a livré un entretien au média portugais Record à qui il explique qu’il sera meilleur la saison prochaine.

« Ça n’a pas été facile, avoue Vitinha dans un entretien accordé à Record ce mardi. C’est différent de ce dont j’étais habitué mais je travaille bien et beaucoup. J’espère être à 200% dans un futur proche pour aider le club. Tout sera bien mieux la saison prochaine, promet l’attaquant portugais. »

Quand tu débarques à Marseille à cet âge, c’est compliqué

Sur les ondes d’RMC, Christophe Dugarry estime que le Portugais a besoin de temps : Vitinha paraît être un joueur de bon niveau, de haut niveau, après, il est jeune. Il a 23 ans. Quand tu débarques à Marseille à cet âge-là, c’est compliqué. C’est un style de jeu très particulier. Il faut que le garçon s’adapte. Je comprends les doutes. Moi, je lie ça à un manque de confiance. On le sent devant le but, ça manque de sérénité, de froideur, il faut avoir le sang-froid et pour l’instant son pied tremble un petit peu. La Ligue 1, c’est un championnat particulier, ce n’est pas très spectaculaire, mais ô combien difficile malgré tout. Je pense qu’il lui faut encore du temps.

Le champion du Monde 1998 explique que le rôle de Tudor sera déterminant à la réussite de Vitinha à l’OM : L’oeil de l’entraîneur dans le style de jeu qu’il veut mettre en place va être important et capital. J’ai confiance sur ce coach qui va le mettre à bon escient et ensuite, ce sera à lui de montrer. C’est vrai que pour l’instant il y a quelques situations de jeu qui nous alertent techniquement. C’est un combattant, mais même ça on ne l’a pas vu. Quand on voit les vidéos de ce qu’il faisait à Braga, on ne retrouve pas ce même joueur à l’OM. Il faut lui laisser du temps. Oui, c’est dur de percer à cause du montant du transfert, ça raisonne. Quand tu joues à Marseille, que tu y vis, les gens sont là tous les jours pour te rappeler tes statistiques, tes buts ratés, tes mauvaises passes, donc oui, il a une pression certaine et il va falloir qu’il soit solide« .

Mercato OM : De nouvelles informations sur la prolongation de Sanchez !

Malgré la 3e place qui se profile pour l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez aurait pris sa décision. D’après La Provence, le Chilien devrait continuer à Marseille !

C’est l’une des questions qui est sur toutes les bouches ces dernières semaines : Alexis Sanchez restera-t-il à l’OM la saison prochaine? Le Chilien n’a plus que quelques semaines de contrat et pourrait activer sa deuxième année en option. D’après RMC, son agent était présent à Marseille il y a quelques jours pour discuter avec la direction marseillaise.

De son côté, La Provence confirme que la réunion a eu lieu et que les deux parties se voient continuer ensemble et ce malgré la 3e place qui se profile. Un nouvelle réunion devrait avoir lieu avec la direction de l’OM afin d’aller plus profondément dans les négociations financières. RMC expliquait il y a quelques jours que les demandes du Chilien était assez haute et que l’OM ne voulait pas faire de folie dans ce dossier.

Balerdi demande à Sanchez de rester à l’OM

Interrogé par RMC, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur l’avenir de son coéquipier. Le défenseur argentin aurait glissé quelques mots à Alexis Sanchez afin qu’il reste à Marseille la saison prochaine ! « Dire à Sanchez qu’il devrait rester? Oui je lui ai dit, a avoué le défenseur argentin de l’OM à RMC. Mais lui il est très content ici à Marseille. Je ne sais pas ce qu’il fera cet été, mais il est bien, il est heureux, j’espère vraiment qu’on se qualifiera pour la Ligue des champions et ça le motivera encore plus à rester. »

« Le club me fait confiance et prend soin de moi, et quand quelqu’un prend soin de toi, il ne reste plus qu’à montrer. Je ferais une erreur si je me détendais . Avoir une continuité dans le football c’est le plus difficile. Avoir 18 ans dans l’élite, c’est difficile. Il y a des gens qui ne le savent pas. J’ai un contrat d’un an à Marseille. J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si c’était maintenant (le renouvellement), oui. Je suis heureux et content d’eux, j’aime les fans et ils prennent soin de moi », avait déclaré l’attaquant à TVN dans une interview.