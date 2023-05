Mercato OM : Quand un supporter réclame une superstar à Longoria !

Fan assumé de l’OM, Sadio Mané est en difficulté au Bayern Munich… Un argument suffisant pour qu’il rejoigne Marseille d’après un supporter !

L’Olympique de Marseille a affronté le LOSC ce samedi. Lors de ce déplacement, un supporter marseillais a interpelé Pablo Longoria sur le mercato. Ce suiveur de l’OM a réclamé la venue d’une superstar au président ! En difficulté au Bayern Munich où il est parti en provenance de Liverpool, Sadio Mané a souvent affirmé son amour pour le club marseillais.

Sur une vidéo, on entend un supporter réclamer l’arrivée de Sadio Mané à Pablo Longoria ! Cependant ce dossier semble difficile, notamment financièrement et au niveau du salaire. Le président marseillais n’a pas vraiment répondu mais cette scène a été capturée et partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux.

Sadio Mané n’est pas au bon endroit au Bayern Munich et pour moi c’est une erreur de casting — Djellit

#TDA 🌍 – Sadio Mané doit-il quitter le Bayern Munich après son altercation avec Leroy Sané ? 🥶 C’est en tout cas l’avis de notre consultant @Nabil_djellit ! Et attendez de connaître son ultime conseil… 😏 pic.twitter.com/rhknz7acTL — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 17, 2023